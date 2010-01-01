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LOLA 38 Hotel
Genel İşyerleri İzmir
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Kitchen , LOLA 38 Hotel LOLA 38 Hotel Akdeniz Mutfak
    Kitchen
    Back Garden, LOLA 38 Hotel LOLA 38 Hotel Klasik Bahçe
    Back Garden
    Reception, LOLA 38 Hotel LOLA 38 Hotel İç Dekorasyon
    Reception, LOLA 38 Hotel LOLA 38 Hotel İç Dekorasyon
    Reception, LOLA 38 Hotel LOLA 38 Hotel İç Dekorasyon
    Reception
    Suite, LOLA 38 Hotel LOLA 38 Hotel Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    Suite, LOLA 38 Hotel LOLA 38 Hotel Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
    Suite, LOLA 38 Hotel LOLA 38 Hotel BanyoKüvet & Duşlar
    +1
    Suite

    1891 yılında Rum bir armatörün evi olarak yapılmış olan konak, 2010 yılında Urgun Ailesi tarafından Ege'nin en romantik ve resmedilmeye değer otellerinden birine dönüştürüldü. Konağı 8 odalı, stil sahibi bir otel haline getirmek dört yıllık bir süreci gerektirdi. Dekorasyonu büyük önem ve uzmanlıkla tarihi yapı olma özelliği korunarak, aynı zamanda zamanın gerisinde kalmamasına dikkat edilerek yapıldı. 

    Bu çok özel kıyı kasabamız; Foça'nın merkezinde, denize nazır, yürek ısıtan konforunu ve unutulmaz güzelliğini tekrar tekrar yaşamak isteyen misafirlerimizi ağırlıyoruz.. LOLA 38'in ön bahçesi günbatımı ve denizin büyülü renklerinin keyfini yaşamak için romantik bir buluşma noktası..  Sakin ortamı ve hayran bırakan güzelliği LOLA 38'e  gelip sade şıklığın keyfini sürmeniz için sizleri bekliyor...

    Hizmet alanları
    OTEL ve İzmir
    Adres
    Reha Midilli Caddesi No:140
    35680 İzmir
    Türkiye
    +90-2328123809 lola38.com
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