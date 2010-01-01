LOLA 38 Hotel

1891 yılında Rum bir armatörün evi olarak yapılmış olan konak, 2010 yılında Urgun Ailesi tarafından Ege'nin en romantik ve resmedilmeye değer otellerinden birine dönüştürüldü. Konağı 8 odalı, stil sahibi bir otel haline getirmek dört yıllık bir süreci gerektirdi. Dekorasyonu büyük önem ve uzmanlıkla tarihi yapı olma özelliği korunarak, aynı zamanda zamanın gerisinde kalmamasına dikkat edilerek yapıldı.

Bu çok özel kıyı kasabamız; Foça'nın merkezinde, denize nazır, yürek ısıtan konforunu ve unutulmaz güzelliğini tekrar tekrar yaşamak isteyen misafirlerimizi ağırlıyoruz.. LOLA 38'in ön bahçesi günbatımı ve denizin büyülü renklerinin keyfini yaşamak için romantik bir buluşma noktası.. Sakin ortamı ve hayran bırakan güzelliği LOLA 38'e gelip sade şıklığın keyfini sürmeniz için sizleri bekliyor...