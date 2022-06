Özcem Apart bu yıl yenilenerek tam akdeniz ruhunu taşıyan, konuklarını akdeniz sıcaklığıyla ağırlayan bir turizm işletmesidir.Toplam 26 Apartımız mevcuttur.13 Adet 1+1 Apart ve 13 adet 2+1 Apartımızla ve temiz büyük havuzumuzla Özcem Apart olarak sizin beklentilerinizin paralelinde keyifli ve çok güzel bir tatil için bu yaz dönemine yenilenerek girmiş bulunmaktadır. Apartımız Fethiye'nin En güzel pilajlarından Çalış pilajına yakın messafede ve Fethiye'nin en kaliteli bölgelerinden çalış mevkiisindedir.

Büyük havuzu olan otantik Akdeniz konsepti bulunan , temiz ve rahatlığınız için her şeyin düşünüldüğü, Özcem Apart Otel'de hemen yerinizi ayırtın ve sizlere güler yüzümüzle misafirimiz olmanın ayrıcalığını yaşatalım.