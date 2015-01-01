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özcem apart
Müteahhitler Muğla
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Değerlendirmeler (15)
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    • Özcem Apart bu yıl yenilenerek tam akdeniz ruhunu taşıyan, konuklarını akdeniz sıcaklığıyla ağırlayan bir turizm işletmesidir.Toplam 26 Apartımız mevcuttur.13 Adet 1+1 Apart ve 13 adet 2+1 Apartımızla ve temiz büyük havuzumuzla Özcem Apart olarak sizin beklentilerinizin paralelinde keyifli ve çok güzel bir tatil için bu yaz dönemine yenilenerek girmiş bulunmaktadır. Apartımız Fethiye'nin En güzel pilajlarından Çalış pilajına yakın messafede ve Fethiye'nin en kaliteli bölgelerinden çalış mevkiisindedir.

         Büyük havuzu olan otantik Akdeniz konsepti bulunan , temiz ve rahatlığınız için her şeyin düşünüldüğü, Özcem Apart Otel'de hemen yerinizi ayırtın ve sizlere güler yüzümüzle misafirimiz olmanın ayrıcalığını yaşatalım.

    Hizmetler
    • konaklama
    • cafe
    • Bar
    • Restaurant
    • yüzme havuzu..
    Hizmet alanları
    OTEL ve muğla
    Adres
    FOÇA MAH. YERGUZLAR CAD. 972 SOK NO 9 FETHİYE
    48300 Muğla
    Türkiye
    +90-5346666888 www.ozcemapart.com

    Değerlendirmeler

    Serhat Kılıç
    Tavsiye ederim.Paranızın hakkını alacağınız güzel Bir yer
    3 ay önce
    osman osman
    Malesef arkadaşlarımızla birlikte konakladık çalışanları ilgisiz ve güller yüzlü değiller fotoğraflarda görülen bilardo masası vesaire yok alanda odalarda mutfak araç gereçleri eksik tavsiye etmiyorum
    5 ay önce
    BARBAROS ÖNAL
    Odalar temizdi fakat tuvalet cok pis ve kullanissizdi otele giris yaparken receptiondaki hanim efendinin kredi karti gecmiyo demesi ayri bir fiyaskoydu ve ben solemistim demesi ayri fiyaskoydu insanlar 4000 tl nakit para ile dolasmiyor yanlarinda maalesef
    10 ay önce
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