Albero Ahşap Tasarım Uygulama dış mekan ahşap çözümleri konusunda hizmet vermektedir. Bayilik, satış ve uygulama olarak iş yapmaktayız. Ana bayilik kalemlerimiz arasında lamine masif ahşap pencere, lamine masif kapı ve kepenk, deck bulunmaktadır. Teak uygulamaları, dış cephe ahşap pergola, ahşap çatı, dış mekan ahşap giydirme, ahşap kolon ve kirişler, cephe kaplama, armuz macunlu deck, karkaslı deck ve masif ahşap işleri yapmaktayız.
- Hizmetler
- Masif ahşap pencere
- Kapı
- kepenk
- ahşap çatı
- pergola ve deck
- yapısal ahşap işleri
- kayar katlanır kepenk ve pencere sistemleri satış ve uygulama hizmetleri.
- Hizmet alanları
- İnşaat Malzemeleri
- ahşap
- alüminyum ahşap pencere
- kapı ve pencere
- kepenk imalatı
- deck kaplama
- ahşap dış cephe kaplama
- İçmimari
- muğla
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- Adres
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Konacık Atatürk Bulvarı Pamir İş Merkezi B2 Blok No:7 Bodrum
48400 Muğla
Türkiye
+90-2523639800 www.alberoahsap.com