Albero Ahşap Tasarım Uygulama dış mekan ahşap çözümleri konusunda hizmet vermektedir. Bayilik, satış ve uygulama olarak iş yapmaktayız. Ana bayilik kalemlerimiz arasında lamine masif ahşap pencere, lamine masif kapı ve kepenk, deck bulunmaktadır. Teak uygulamaları, dış cephe ahşap pergola, ahşap çatı, dış mekan ahşap giydirme, ahşap kolon ve kirişler, cephe kaplama, armuz macunlu deck, karkaslı deck ve masif ahşap işleri yapmaktayız.