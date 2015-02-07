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Kevser Halı Yıkama Fab.
Genel İşyerleri İstanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
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    • Kevser Halı Yıkama, Kevser Halı Yıkama Fab. Kevser Halı Yıkama Fab.
    Kevser Halı Yıkama, Kevser Halı Yıkama Fab. Kevser Halı Yıkama Fab.
    Kevser Halı Yıkama, Kevser Halı Yıkama Fab. Kevser Halı Yıkama Fab.
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    Kevser Halı Yıkama

    Halı yıkama sektöründe 8 yıllık profesyonel deneyim ve son sistem makina, ekipman ve profesyonel kadromuz ile 1500 m² lik tesisimizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Fabrikamız İstanbul Beylikdüzü Mermerciler Sanayi Sitesindedir. Hizmet verdiğimiz semtler; Beylikdüzü, Beykent, Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Bahçeşehir, Esenkent, Ispartakule, Florya, Küçükçekmecedir.

    Hizmetler
    • Halı Yıkama
    • Koltuk Yıkama
    • Stor Perde Yıkama
    • Yorgan Ve Battaniye Yıkama
    • Ev Temizliği
    • Overlok Ve Saçak Tamiri
    Hizmet alanları
    • Temizlik
    • Halı Yıkama
    • Temizlik Hizmetleri
    • istanbul
    Adres
    Yakuplu Merkez Mah., Mermerciler San. Sit. 85. Sokak No:14/A
    34520 İstanbul
    Türkiye
    +90-5347228211 www.kevserhaliyikama.com
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