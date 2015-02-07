Kevser Halı Yıkama Fab.

Halı yıkama sektöründe 8 yıllık profesyonel deneyim ve son sistem makina, ekipman ve profesyonel kadromuz ile 1500 m² lik tesisimizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Fabrikamız İstanbul Beylikdüzü Mermerciler Sanayi Sitesindedir. Hizmet verdiğimiz semtler; Beylikdüzü, Beykent, Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Bahçeşehir, Esenkent, Ispartakule, Florya, Küçükçekmecedir.