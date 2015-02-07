Kevser Halı Yıkama Fab.

Halı yıkama sektöründe 8 yıllık profesyonel deneyim ve son sistem makina, ekipman ve profesyonel kadromuz ile 1500 m² lik tesisimizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Fabrikamız İstanbul Beylikdüzü Mermerciler Sanayi Sitesindedir. Hizmet verdiğimiz semtler; Beylikdüzü, Beykent, Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Bahçeşehir, Esenkent, Ispartakule, Florya, Küçükçekmecedir.
- Hizmetler
- Halı Yıkama
- Koltuk Yıkama
- Stor Perde Yıkama
- Yorgan Ve Battaniye Yıkama
- Ev Temizliği
- Overlok Ve Saçak Tamiri
- Hizmet alanları
- Temizlik
- Halı Yıkama
- Temizlik Hizmetleri
- istanbul
- Adres
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Yakuplu Merkez Mah., Mermerciler San. Sit. 85. Sokak No:14/A
34520 İstanbul
Türkiye
+90-5347228211 www.kevserhaliyikama.com