Fethiye , Ölüdenizde Bulunan ve Dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi 'ne hakim Faralya'da organik sedir ağacından yapılmış Pure Life Organic Villa, konuklarına tamamen doğa dostu bir konaklama imkanı sunuyor ayrıca huzurlu bir bahçe ve villa misafirlerine ait açık bir yüzme havuzu da sunmaktadır. Klimalı ve tam mutfak donanımına sahip bu organik villada hayatınızdaki en kaliteli uykuyu alacağınızdan emin olabilirsiniz. Şehir merkezi ve Ölüdeniz Plajı tesise 8,6 km uzaklıktadır. Dalaman Havaalanı 75 km mesafededir