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Pure Life Organic Villa
Genel İşyerleri Fethiye
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (17)
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    Pure Life Organic Villa, Pure Life Organic Villa Pure Life Organic Villa Ticari alanlar
    Pure Life Organic Villa, Pure Life Organic Villa Pure Life Organic Villa Ticari alanlar
    +9
    Pure Life Organic Villa

    Fethiye , Ölüdenizde Bulunan ve Dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi 'ne hakim Faralya'da  organik sedir ağacından yapılmış Pure Life Organic Villa, konuklarına tamamen doğa dostu bir konaklama imkanı sunuyor ayrıca huzurlu bir bahçe ve villa misafirlerine ait açık bir yüzme havuzu da sunmaktadır. Klimalı ve tam mutfak donanımına sahip bu organik villada hayatınızdaki en kaliteli uykuyu alacağınızdan emin olabilirsiniz. Şehir merkezi ve Ölüdeniz Plajı tesise 8,6 km uzaklıktadır. Dalaman Havaalanı 75 km mesafededir 

    Hizmetler
    konaklama
    Hizmet alanları
    FETHİYE
    Adres
    Faralya Köyü
    48300 Fethiye
    Türkiye
    +90-5062845223 www.purelifehotel.com
    Yasal mülkiyet

    Katkısız Yaşam Gıda Tarım ve Tic. Ltd. Şti

    Değerlendirmeler

    Müge Ç.
    Muhteşem doğası, rengarenk kabaklarla ve çiçeklerle süslü yolu, mis gibi odun sobası, konforlu ev ortamı ile muhteşem huzurlu bir tatil için şiddetle tavsiye ediyorum.
    6 ay önce
    Emine Demirkapi
    Bu yaz, balayimiz için deniz manzarali villatenti kiralamistik. Ilk saatler hersey cok guzel ama tent'in içine girdigimizde duvarlarda kertenkeleler geziyordu (yatak odasinda, mutfakta ve banyoda), iceriye kolayca girebiliyorlar kapali olmasina ragmen aslinda her yer açik. Havlu'lar da kirliydi... Balayimizda rezil olduk resmen. Hiç kalmadan, baska otele geçtik, iademizi alabildik bundan tesekkur ediyoruz.
    7 ay önce
    AYŞE TUBA DEMİRÖZ
    7 eylülde Aile dubleks villada 3 gece için geldik ama havuzun suyu buzz gibi olduğundan 2 gece kaldık, ( havuz görevlisi villaya izin almadan giriyor olması da hoş değildi).Ölüdeniz faralya arasi olan dağlik yol ucurum tehlikeli o yol bizi çok korkuttu sürekli frene basarak gitmek gerektiğinden balatalar yandı köyde küçük bi bakkalın haricinde alışveriş yapılacak biryer yok olsa çok güzel olabilirdi tekrar o yoldan gidip alışveriş yapmak istemedik ,ama dağların arasındaki bu yer belki ağustos da sıcak oluyordur bilemiyorum ve gerçekten fazlasiyla korunaklı çok rahat olabiliyorsunuz ama ev de çok güzel ama havuzun buzz gibi olması o daglik yol bunlar maalesef eksi kisimlari
    7 ay önce
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