Pure Life Village, 90 yıllık taş evlerle dolu küçük bir köyde bulunmaktadır. Orjinaline sadık olarak restore edilen Bu taş evlerde özel mutfak oturma alanı ve iki yatak odası bulunmaktadır.

Pure Life Village'ın dubleks taş evlerinde çevredeki vadi ve dağların manzarasını gören bir balkon mevcuttur. Tesiste geleneksel yemekler servis eden bir restoran vardır. Restoran alanında yüzme havuzumuz mevcuttur. Ayrıca tesis bünyesinde şarap barı da bulunmaktadır. Korkuteli'ne 10 Km Antalya'nın şehir merkezi 70 km uzaklıktadır.

Pure Life Village taş köy evleri projesinde amaç şehrin gürültüsünden ve ağırlığından sıkılmış insanları tamamen teknolojisiz bir köy hayatını yaşamalarını ve doğal bir ortamda kendilerini yenilemelerini sağlamak.