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Pure Life Village
Genel İşyerleri Korkuteli
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    Pure Life Villa, Pure Life Village Pure Life Village Ticari alanlar
    Pure Life Villa, Pure Life Village Pure Life Village Ticari alanlar
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    Pure Life Villa

    Pure Life Village, 90 yıllık taş evlerle dolu küçük bir köyde bulunmaktadır. Orjinaline sadık olarak restore edilen Bu taş evlerde  özel mutfak oturma alanı ve iki yatak odası bulunmaktadır. 

    Pure Life Village'ın dubleks taş evlerinde  çevredeki vadi ve dağların manzarasını gören bir balkon mevcuttur. Tesiste geleneksel yemekler servis eden bir restoran vardır. Restoran alanında yüzme havuzumuz mevcuttur. Ayrıca tesis bünyesinde şarap barı da bulunmaktadır. Korkuteli'ne 10 Km  Antalya'nın şehir merkezi 70 km uzaklıktadır. 

    Pure Life Village taş köy evleri projesinde amaç şehrin gürültüsünden ve ağırlığından sıkılmış insanları tamamen teknolojisiz bir köy hayatını yaşamalarını ve  doğal bir ortamda kendilerini yenilemelerini sağlamak. 

    Hizmetler
    konaklama ve kahvaltı
    Hizmet alanları
    Korkuteli
    Adres
    Beğiş Susuz Köyü
    07800 Korkuteli
    Türkiye
    +90-5062845223 www.purelifevillage.com
    Yasal mülkiyet

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