My Home Halı

Lila ve tonlarını kullanarak yapabileceğiniz 11 dekoratif örnek

Dekorasyonlara asalet kazandıran ve aynı zamanda lüks ve ihtişamın rengi olarak bilinen lila rengi mor rengin bir ara tonudur. Renk diyagramlarında eflatun rengi veya leylak rengi olarak da yer alan lila rengi ile yatak odaları ba…

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