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My Home Halı
Yer Döşemeleri İstanbul
Genel Bakış 6Projeler (6) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (11)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Aktif Mobilya Project, My Home Halı My Home Halı Klasik Sergi Alanları
    Aktif Mobilya Project
    Mansion in Kuwait, My Home Halı My Home Halı Klasik Oturma Odası
    Mansion in Kuwait
    HYATT,SWISS, ARCADE VE HILTON HOTEL, My Home Halı My Home Halı Modern Multimedya Odası
    HYATT,SWISS, ARCADE VE HILTON HOTEL, My Home Halı My Home Halı Modern Çocuk Odası
    HYATT,SWISS, ARCADE VE HILTON HOTEL, My Home Halı My Home Halı Ticari alanlar
    +3
    HYATT,SWISS, ARCADE VE HILTON HOTEL
    ACD Design, My Home Halı My Home Halı Modern Yemek Odası
    ACD Design, My Home Halı My Home Halı Modern Oturma Odası
    ACD Design, My Home Halı My Home Halı Ticari alanlar
    ACD Design
    Bodrum Otel Projesi, My Home Halı My Home Halı Ticari alanlar
    Bodrum Otel Projesi, My Home Halı My Home Halı Ticari alanlar
    Bodrum Otel Projesi, My Home Halı My Home Halı Ticari alanlar
    +16
    Bodrum Otel Projesi
    Diğer Projeler, My Home Halı My Home Halı Duvar & ZeminHalı & Kilimler
    Diğer Projeler, My Home Halı My Home Halı Duvar & ZeminHalı & Kilimler
    Diğer Projeler, My Home Halı My Home Halı Duvar & ZeminHalı & Kilimler
    +8
    Diğer Projeler

    Dokuma Halı El Halısı İpek halı ,Osmanlı Halısı ,Tarihi Halılar ,Hereke Halısı ,Klasik Halı ,Modern Halılar,Afgan Halıları, Patchwork ve Vintage Halılarıın toptan ve perakende satışı.

    Hizmetler
    • Halı
    • tufting
    • patchwork
    • iç mimari
    • ipek halı
    • afgan halı
    • el halısı
    • modern halı
    • hereke
    • karabag kilim
    • keçi kılı kilim
    • pamuklu halı
    • Hepsini göster: 12 hizme
    Hizmet alanları
    • YALI
    • OTEL
    • ev
    • MALİKANE
    • SARAY
    • UÇAK
    • Turkiye
    • fransa
    • Usa
    • Italy
    • istanbul
    • zemin döşeme
    • el dokuma halı
    • Halı
    • Hepsini göster: 14 hizmet alanı
    Şirket ödülleri
    Halı İhracatçıları Birliği Ödülü
    Adres
    Yesİlova Yan Yolu, Yeşilova Mahallesi, No44, 34295 Küçükçekmece
    34290 İstanbul
    Türkiye
    +90-2124240402 www.myhome.com.tr

    Değerlendirmeler

    Hüseyin Cevahiroğlu
    İyi niyetli ve sabırlı insanların olduğu hali merkezi
    4 ay önce
    Baki Șahin
    Fabrikasını gezdiğim bir mağaza. Gayet kaliteli ve güvenilir
    4 ay önce
    Mustafa TAYINCI
    Burası tam bir Halı Dünyası, aradığınız halı adına ne varsa Burda bulabilirsiniz.
    6 ay önce
    Tüm 11 değerlendirmelerini göster
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