My Home Halı

Dokuma Halı El Halısı İpek halı ,Osmanlı Halısı ,Tarihi Halılar ,Hereke Halısı ,Klasik Halı ,Modern Halılar,Afgan Halıları, Patchwork ve Vintage Halılarıın toptan ve perakende satışı.
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- hereke
- karabag kilim
- keçi kılı kilim
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- Usa
- Italy
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- zemin döşeme
- el dokuma halı
- Halı
- Hepsini göster: 14 hizmet alanı
- Şirket ödülleri
- Halı İhracatçıları Birliği Ödülü
- Adres
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Yesİlova Yan Yolu, Yeşilova Mahallesi, No44, 34295 Küçükçekmece
34290 İstanbul
Türkiye
+90-2124240402 www.myhome.com.tr