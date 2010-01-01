iF Dizayn Tasarım Ürünleri

Biz kimiz?

Birbirinden heyecanlı ve genç bir ekibiz. Tasarımla mutluyuz ve sürekli yeni fikirlerin ateşiyle yanıp kavruluyoruz. Çalışmalarımızı dünyayla paylaşmak istiyoruz. Hayallerimiz ve düşüncelerimizin hayata geçmesi adına sürekli bir çaba içerisindeyiz.

Ürünlerimiz: Duvar Saatleri,not defterleri, puzzle, seramik kupa, abajur, sarkıt avize ve çeşitli tasarım ürünleri ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.