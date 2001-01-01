ARTI DEKORASYON SAN TİC LTD ŞTİ

Artı Dekorasyon, kurulduğu 2001 yılından bu yana, iç mimarı ve dekorasyon konularında faaliyet göstermektedir. Bugün sektördeki yeri ise, imalatını ve satışını üstlendiğimiz SAMSUNG - Staron® markasının Ankara’daki temsilciliğidir.



2007 yılında marka ile birlikte; gerek imalat, gerekse pazarlama konusunda tüm yatırımlarını yapmış durumdadır.

Firmamız tüm çalışmalarında kendi bünyesinde ve işlerinde hep insan odaklı ve sonsuz memnuniyeti felsefe edinmiştir. Kullandığımız üründe çıkış noktası, “görebileceğiniz her şeyi değiştirebiliyoruz”

SAMSUNG - Staron® ise, %100 akrilik esaslı yüzey kaplama malzemesidir. SAMSUNG - Staron® ile mutfak tezgahı, banyo tezgahı, bankolar, masalar, denizlikler ve duş teknesi gibi birçok alanda uygulama yapılabilir. Tüm mutfak bayileri, toplu konutlar ve birçok mimarlık-mühendislik hizmeti veren kuruluşlar portföyümüzde yer almaktadır.