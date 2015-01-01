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    Temmuz 2015'ten beri homify'da mimarlık, iç mimari, dekorasyon ve ev satın alma üzerine yazıyorum. Sanat tarihi, dönemsel mimari, grafik-tasarım, modern sanatlar ve yazmakla ilgileniyorum. Türkiye'de Yapı Ressamlığı ve Mimarlık Fakültesi-Mimarlık bölümleri eğitimlerini aldım. Mimari projeler ve ilgili yarışmalar,  3Ds Max, modelleme ve AutoCAD programları üzerinde çalışmalarla ilgileniyor ve takip ediyorum. 

    homify'da dünyanın birçok yerinden ve Türkiye'den ev dekorasyonu üzerine projeler derlemek ve ilham veren rüya gibi evler üzerine çalışmaktan keyif alıyorum. Rustik mimari esintileriyle natürel dokular, İskandinav stil basit ve estetik kompozisyonlar, geleneksel izlerle doğası bozulmayan kırsal stil evler ilham kaynaklarım arasında yer alıyor.

    İstanbul'da yaşıyorum, daha önce Ankara ile Zonguldak'ta dönemsel olarak yaşadım.

    Hizmet alanları
    İstanbul
    Adres
    Homify Online GmbH & Co. KG Holländerstraße 34
    13407 Berlin
    Almanya
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