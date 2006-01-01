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f12 Photography
Fotoğrafçılar London
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    • Merhaba, ben Efe!

    İçmimarlık ve fotoğrafçılık uzmanlıklarımı birleştirerek 2006 yılından beri mekan ve mimari fotoğrafçılık alanında f12 Photography olarak zevkle hizmet vermekteyim. Yaptığım işin büyük çoğunluğunu oteller, rezidanslar ve mimari projelerin en iyi şekilde fotoğraflandırılması oluşturuyor. Bu alanlarda yaptığım çalışmaların, müşterilerimin iş oranlarını olumlu şekilde etkiliyor olması ise beni tetikleyen en önemli şey.

    Hizmetler
    Mekan ve mimari fotoğrafçılık
    Hizmet alanları
    • istanbul
    • türkiye
    • avrupa
    • London
    Adres
    E8 4RU London
    Birleşik Krallık
    www.f12photography.com
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