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Griffon Boutique Hotel
Genel İşyerleri İzmir
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (21)
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Projeler

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    • Griffon Boutique Hotel, Griffon Boutique Hotel Griffon Boutique Hotel Kolonyal Yemek Odası
    Griffon Boutique Hotel, Griffon Boutique Hotel Griffon Boutique Hotel Kolonyal Yemek Odası
    Griffon Boutique Hotel, Griffon Boutique Hotel Griffon Boutique Hotel Akdeniz Bahçe
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    Griffon Boutique Hotel

    Eski bir taş zeytinyağı fabrikasının anıtlar kurulundan onaylı restorasyon projesi ile günümüze getirilen butik otelimizde birbirinden farklı dekorasyona sahip 17 odası, bir restoranı ve bir adet toplantı odası mevcuttur. 

    Otelimizin hizmetleri arasında konaklama dahilinde serpme zengin bir kahvaltı, a la carte hizmet veren restoran bulunmaktadır. 

    Hizmetler
    konaklama ve RESTORAN
    Hizmet alanları
    Turizm / Otelcilik ve İzmir
    Şirket ödülleri
    Yeşil Yıldız Belgesine sahip otelimiz, doğaya olan saygısını bu belge ile duyurmaktadır. 
    Adres
    Atatürk mah. Fabrika sk. No 2 Yenifoça
    35687 İzmir
    Türkiye
    +90-2328147777 www.griffonbutikotel.com

    Değerlendirmeler

    Makbule Okat
    Son yıllarda en rahat ettiğimiz otel. Eski bir zeytinyağı fabrikasından çok estetik bir restorasyonla otel haline getirilmiş. Her yanı, bahçesi, yolu, restaurantı... çok bakımlı, gözü okşuyor ve huzur verici. Yeni Foça sahile kısacık bir yürüyüşle ulaşılabiliyor. Otel müdürü İfakat Hanım'ı ayrıca anmadan olmaz; çünkü kendisi aynı zamanda vale, garson, diğer tüm çalışanları gibi sürekli işinin başında ve her zaman güler yüzlü. Dinlendirici bir tatil için harika kahvaltısıyla, zevkle döşenmiş geniş ve rahat odalarıyla yeniden ziyaret etmek isteyeceğimiz ve neden daha önce keşfetmedik diye içlendiğimiz bir yer. Ayrıca iklim değişikliği ile mücadele politikası bulunan ve bunu hayata geçirmek için yatırım yapmış olan gördüğüm ilk butik otel.
    2 ay önce
    Sevgi Kececi
    Güzel ve temizdi.
    yaklaşık 2 ay önce
    Ekrem Erbiz
    Odaların hepsi farklı dekore edilmiş şirin beni mi bir otel bir özelliğide kendine ait küçük bir sokağının olmasi
    yaklaşık 1 ay önce
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