Griffon Boutique Hotel

Eski bir taş zeytinyağı fabrikasının anıtlar kurulundan onaylı restorasyon projesi ile günümüze getirilen butik otelimizde birbirinden farklı dekorasyona sahip 17 odası, bir restoranı ve bir adet toplantı odası mevcuttur.
Otelimizin hizmetleri arasında konaklama dahilinde serpme zengin bir kahvaltı, a la carte hizmet veren restoran bulunmaktadır.
- Hizmetler
- konaklama ve RESTORAN
- Hizmet alanları
- Turizm / Otelcilik ve İzmir
- Şirket ödülleri
- Yeşil Yıldız Belgesine sahip otelimiz, doğaya olan saygısını bu belge ile duyurmaktadır.
- Adres
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Atatürk mah. Fabrika sk. No 2 Yenifoça
35687 İzmir
Türkiye
+90-2328147777 www.griffonbutikotel.com