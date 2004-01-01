1989 yılında Mediha Yener Moda Kursları kapsamında kısa süre stilistlik eğitimi aldı. Sanat eğitimine 1999 yılında Akademi İstanbul' da resim programına katılarak başladı .Daha sonra Ressam Yüksel Kahraman ve ardından Ressam Memet Güreli-Buket Güreli ( Ada Sanat) ile devam etti. Ada Sanat çatısı altında desen çalışmaları sürerken bir yandan da aynı atölyede gravür denemeleri yapma olanağı buldu. Yaklaşık dört kış dönemi süren desen eğitiminin ardından, seramiğe olan ilgisi nedeniyle BASAD -Bakırköylü Sanatçılar Derneği çatısı altında Taylan Koryürek tarafından verilen seramik eğitimine katıldı ve daha sonra Hande Bilten'in rehberliğinde Merceat Sanat Atölyesinde seramik çalışmalarına devam etti. Melda Başçakır ,ayrıca geleneksel hat sanatından yola çıkarak çizdiği desenleri kumaşa transfer ederek bu yolla ev tekstiline yönelik işler üretiyor.Her ne kadar bütün bunlar birbirinden bağımsız işler gibi duruyor olsalar da temel çıkış noktası tasarım olduğu için birbirlerini destekleyerek, birbirlerinden beslenerek yürüdükleri inancıyla çalışmalarını sürdürüyor. Melda Başçakır sanatsal çalışmalar yapmak üzere bir araya gelen Sanat Çemberi grubunun ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, özellikle eğitime katkı amaçlı Anadolu köylerine yönelik çalışmalar yapan İmecem'in kurucularındandır. İç Mekan Düzenlemeleri ve Perspektif eğitimi aldı. Seramik çalışmalarına devam ediyor.

2011 TRT OKUL- Anne Çocuk Programı-Seramik Obje Yapımı

2011 Posta Gazetesi- Doğu Marmara Eki- Röportaj

2011 EVİM Dekorasyon Dergisi

2011 TRT OKUL- Anne Çocuk Progamı- Kumaş Boyama

2007 Sabah Gazetesi

2011 NTV Gece Gündüz Programı NTV Gece Gündüz Programı http://www.facebook.com/photo.php?v=1015030242693...

SERGİLER

2012 Türk İslam Eserleri Müzesi -Erguvan konulu sergi- Seramik

2011 Somali İçin El Ele Resim-Heykel-Fotoğraf- Seramik Sergisi-Gravür

2011 Yeşilköy İş Okulunda Zihinsel Engelli Öğrencilerle Atölye Çalışması- Seramik

2010 Toskana Vadisi Bahar Panayırı- Ev Tekstili ve Takı

2008 İçel Sanat Kulübü Teoman Ünüsan Sanat Galerisi-Sanat Çemberi "�Dünya Kadınlar Günü"sergisi-Gravür 2008 3.Uluslararası İstanbul Lale Festivali –Laleler Heykel ve Tasarım Sergisi

2007 Yunus Emre Kültür Merkezi-Çetin Emeç Sanat Galerisi-karma sergi-Seramik

2007 Galeri Dürer-Seramik ve Cam Mozaik Sergisi-Seramik

2007 Yunus Emre Kültür Merkezi-Çetin Emeç Sanat Galerisi-Sanat Çemberi grup sergisi-Seramik

2005 İçel Sanat Kulübü Teoman Ünüsan Sanat Galerisi-Sokak Çocukları Yararına Düzenlenen Karma Sergi-Seramik 2004 Cem Karaca anısına "Cem Ağacı" isimli ortak çalışma-Heykel

2004 BASAD Bakırköylü Sanatçılar Derneği-"İnsan,Toprak,Ateş" temalı karma sergi- Seramik