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Melda Başçakır
Tasarımcılar İstanbul
Genel Bakış 6Projeler (6) 1Yeni Fikirler (1)
Değerlendirmeler (0)
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Projeler

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    • velvet pillows, Melda Başçakır Melda Başçakır İç Dekorasyon
    velvet pillows, Melda Başçakır Melda Başçakır İç Dekorasyon
    velvet pillows, Melda Başçakır Melda Başçakır İç Dekorasyon
    +4
    velvet pillows
    Fatima’s hand , Melda Başçakır Melda Başçakır İç Dekorasyon
    Fatima’s hand , Melda Başçakır Melda Başçakır İç Dekorasyon
    Fatima’s hand , Melda Başçakır Melda Başçakır İç Dekorasyon
    +4
    Fatima’s hand
    Purse, Melda Başçakır Melda Başçakır İç Dekorasyon
    Purse, Melda Başçakır Melda Başçakır İç Dekorasyon
    Purse, Melda Başçakır Melda Başçakır İç Dekorasyon
    +1
    Purse
    Istanbul Collection, Melda Başçakır Melda Başçakır İç Dekorasyon
    Istanbul Collection, Melda Başçakır Melda Başçakır İç Dekorasyon
    Istanbul Collection, Melda Başçakır Melda Başçakır İç Dekorasyon
    +1
    Istanbul Collection
    turquoise pillow, Melda Başçakır Melda Başçakır İç Dekorasyon
    turquoise pillow, Melda Başçakır Melda Başçakır İç Dekorasyon
    turquoise pillow, Melda Başçakır Melda Başçakır İç Dekorasyon
    +1
    turquoise pillow
    A selection of Design, Melda Başçakır Melda Başçakır İç Dekorasyon
    A selection of Design, Melda Başçakır Melda Başçakır İç Dekorasyon
    A selection of Design, Melda Başçakır Melda Başçakır İç Dekorasyon
    A selection of Design

    1989 yılında Mediha Yener Moda Kursları kapsamında kısa süre stilistlik eğitimi aldı. Sanat eğitimine 1999 yılında Akademi İstanbul' da resim programına katılarak başladı .Daha sonra Ressam Yüksel Kahraman ve ardından Ressam Memet Güreli-Buket Güreli ( Ada Sanat) ile devam etti. Ada Sanat çatısı altında desen çalışmaları sürerken bir yandan da aynı atölyede gravür denemeleri yapma olanağı buldu. Yaklaşık dört kış dönemi süren desen eğitiminin ardından, seramiğe olan ilgisi nedeniyle BASAD -Bakırköylü Sanatçılar Derneği çatısı altında Taylan Koryürek tarafından verilen seramik eğitimine katıldı ve daha sonra Hande Bilten'in rehberliğinde Merceat Sanat Atölyesinde seramik çalışmalarına devam etti. Melda Başçakır ,ayrıca geleneksel hat sanatından yola çıkarak çizdiği desenleri kumaşa transfer ederek bu yolla ev tekstiline yönelik işler üretiyor.Her ne kadar bütün bunlar birbirinden bağımsız işler gibi duruyor olsalar da temel çıkış noktası tasarım olduğu için birbirlerini destekleyerek, birbirlerinden beslenerek yürüdükleri inancıyla çalışmalarını sürdürüyor. Melda Başçakır sanatsal çalışmalar yapmak üzere bir araya gelen Sanat Çemberi grubunun ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, özellikle eğitime katkı amaçlı Anadolu köylerine yönelik çalışmalar yapan İmecem'in kurucularındandır. İç Mekan Düzenlemeleri ve Perspektif eğitimi aldı. Seramik çalışmalarına devam ediyor.

    2011 TRT OKUL- Anne Çocuk Programı-Seramik Obje Yapımı
    2011 Posta Gazetesi- Doğu Marmara Eki- Röportaj

    2011 EVİM Dekorasyon Dergisi 

    2011 TRT OKUL- Anne Çocuk Progamı- Kumaş Boyama 

    2007 Sabah Gazetesi 

    2011 NTV Gece Gündüz Programı NTV Gece Gündüz Programı http://www.facebook.com/photo.php?v=1015030242693...   

    SERGİLER 

    2012 Türk İslam Eserleri Müzesi -Erguvan konulu sergi- Seramik 

    2011 Somali İçin El Ele Resim-Heykel-Fotoğraf- Seramik Sergisi-Gravür 

    2011 Yeşilköy İş Okulunda Zihinsel Engelli Öğrencilerle Atölye Çalışması- Seramik 

    2010 Toskana Vadisi Bahar Panayırı- Ev Tekstili ve Takı 

    2008 İçel Sanat Kulübü Teoman Ünüsan Sanat Galerisi-Sanat Çemberi "�Dünya Kadınlar Günü"sergisi-Gravür 2008 3.Uluslararası İstanbul Lale Festivali –Laleler Heykel ve Tasarım Sergisi

    2007 Yunus Emre Kültür Merkezi-Çetin Emeç Sanat Galerisi-karma sergi-Seramik 

    2007 Galeri Dürer-Seramik ve Cam Mozaik Sergisi-Seramik

    2007 Yunus Emre Kültür Merkezi-Çetin Emeç Sanat Galerisi-Sanat Çemberi grup sergisi-Seramik 

    2005 İçel Sanat Kulübü Teoman Ünüsan Sanat Galerisi-Sokak Çocukları Yararına Düzenlenen Karma Sergi-Seramik 2004 Cem Karaca anısına "Cem Ağacı" isimli ortak çalışma-Heykel 

    2004 BASAD Bakırköylü Sanatçılar Derneği-"İnsan,Toprak,Ateş" temalı karma sergi- Seramik

    Hizmetler
    Ev tekstili ile ilgili tasarımlar ve seramik objeler
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    34153 İstanbul
    Türkiye
    +90-5333582320 meldabascakir.com
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