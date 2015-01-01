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Hezen Cave Hotel
Genel İşyerleri Nevsehir
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (22)
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Projeler

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    • Hezen CaveHotel, Hezen Cave Hotel Hezen Cave Hotel İç Dekorasyon
    Hezen CaveHotel, Hezen Cave Hotel Hezen Cave Hotel İç Dekorasyon
    Hezen CaveHotel, Hezen Cave Hotel Hezen Cave Hotel İç Dekorasyon
    +36
    Hezen CaveHotel

    Hezen Cave Hotel, Kapadokya’nın merkezi konumunuda bulunan, bölgenin en özel manzaralarından birisi olan Ortahisar Kalesi’ne karşı konumludur.

    Bölge'de bulunan diğer Butik Otellerden farklı konsepti olan Hezen'in iç tasarımı profesyonel bir çalışma sonucu tanınmış dekoratör Halide Didem tarafından yapılmıştır. Otelin eklektik tasarımı misafirlere renkli ve zevkli bir ortam ile birlikte konfor, teknoloji ve en önemlisi Türk misafirperverliğini bir arada sunuyor.

    Otelin ana binası iki kattan oluşuyor, giriş katta geniş bir lobi, alt katında ise kahvaltı bölümü ve mutfak yer alıyor. Ana binanın çevresinde muhteşem manzarası ile geniş teraslar misafirlere özel keyif alanları sunuyor. Tamamen kayadan oluşan toplam 15 odası bulunan Hezen Cave’in, odalarından üç tanesi Suite, dört tanesi ise Superior Suite oda. Suite odaların özelliği yatak odasına ilave olarak ayrıca birer oturma odasının bulunması. Oturma odalarında TV ve mini bar mevcut.

    Hizmetler
    konaklama
    Hizmet alanları
    KAPADOKYA ve Nevsehir
    Adres
    Esentepe Mahallesi, Tahit bey sokak No:87
    50650 Nevsehir
    Türkiye
    +90-3843433005 www.hezenhotel.com

    Değerlendirmeler

    Atalay Günes
    Mağara ve doğal taş odalarda konaklamak,dingin birkaç gün geçirmek için ideal bir otel..
    yaklaşık 2 ay önce
    Nigar G.
    Kapadokya tatilimizde seçtiğimiz otel kötü çıkınca bu otele gittik,iyi ki de gitmişiz. Resepsiyon'dan başlayarak,servis yapan arkadaşlara,temizlik yapan personele,mutfak'ta çalışan arkadaşlara,otel müdürüne ve sahibine kadar herkes çok güleryüzlü ve işlerini severek yapıyorlar ve her konuda çok yardımcılar. Otel merkezî bir konumda,harika bir manzarası var,odaları güzel,en önemlisi de temiz ve bakımlı. Kendimizi evimizde gibi hissettik,herkese teşekkürler! Bundan sonra Kapadokya'daki adresimiz Hezen Cave Hotel! Herkese tavsiye ederim.
    yaklaşık 1 ay önce
    Emre çağlar
    Güler yüzlü,ilgili çalışanlar insanı evinde gibi hissettiren sıcak samimi ortam,her gün tertemiz yapılan odalar,her sabah tap taze ürünlerle kahvaltı,konum olarak ortahisar kalesi manzarası, gezilecek yerlerle ilgili her gün harita üzerinden kişiye özel bilgilendirme, güvene dayalı konaklama, cok güzel anılar birktirdiğimiz, dönerken icimizin burulduğu abartısız hayatımızda kaldığımız en iyi oteldi.. harika gecen bir 6 gündü. Dönüş için yolluğumuza kadar düşünen ince düşünceli mesleğini gerçekten severek yapan bu güzel ekibe çok teşekkür ederizz.Kapadokya da net gidilecek tek adres ve tavsiyemizdir bizim için.. İnşallah tekrardan görüşmek kısmet olur.Tüm ekibe büşra&emre çağlar çiftinden teşekkür ve selamlar herşey için tekrar teşekkür ederiz…
    25 gün önce
    Tüm 22 değerlendirmelerini göster
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