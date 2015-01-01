Hezen Cave Hotel, Kapadokya’nın merkezi konumunuda bulunan, bölgenin en özel manzaralarından birisi olan Ortahisar Kalesi’ne karşı konumludur.

Bölge'de bulunan diğer Butik Otellerden farklı konsepti olan Hezen'in iç tasarımı profesyonel bir çalışma sonucu tanınmış dekoratör Halide Didem tarafından yapılmıştır. Otelin eklektik tasarımı misafirlere renkli ve zevkli bir ortam ile birlikte konfor, teknoloji ve en önemlisi Türk misafirperverliğini bir arada sunuyor.

Otelin ana binası iki kattan oluşuyor, giriş katta geniş bir lobi, alt katında ise kahvaltı bölümü ve mutfak yer alıyor. Ana binanın çevresinde muhteşem manzarası ile geniş teraslar misafirlere özel keyif alanları sunuyor. Tamamen kayadan oluşan toplam 15 odası bulunan Hezen Cave’in, odalarından üç tanesi Suite, dört tanesi ise Superior Suite oda. Suite odaların özelliği yatak odasına ilave olarak ayrıca birer oturma odasının bulunması. Oturma odalarında TV ve mini bar mevcut.