Armada Çini ve Seramik, yerelden evrensele, geçmişten geleceğe uzanan bir yolda ilerlerken, geleneksel çini sanatımızı modern bir şekilde yorumlamak, ürünlerini, kendine özgü yüksek pişirim, astar tekniği ile çininin yüzeyinde resimsel bir dekorlama tarzı ile yalın bir anlatımla sunmak amacındadır. Bir başka deyişle geleneksel çini sanatımızı modern bir şekilde yorumlayarak yaşadığımız evden çalıştığımız iş yerine kadar pek çok mekanı sanatsal öneme sahip milli değerlerimizle buluşturmak amacındadır.