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Armada Çini &amp; Seramik
Tasarımcılar Kütahya
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (6)
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Projeler

Yeni proje
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    • GEOMETRİK DESENLİ KÜTAHYA VE İZNİK ÇİNİLERİ ÖRNEKLERİ, Armada Çini & Seramik Armada Çini & Seramik BanyoDekorasyon Seramik
    GEOMETRİK DESENLİ KÜTAHYA VE İZNİK ÇİNİLERİ ÖRNEKLERİ, Armada Çini & Seramik Armada Çini & Seramik Klasik Balkon, Veranda & Teras Seramik
    GEOMETRİK DESENLİ KÜTAHYA VE İZNİK ÇİNİLERİ ÖRNEKLERİ, Armada Çini & Seramik Armada Çini & Seramik Klasik Duvar & Zemin Seramik
    +20
    GEOMETRİK DESENLİ KÜTAHYA VE İZNİK ÇİNİLERİ ÖRNEKLERİ
    KÜTAHYA CAMİ ÇİNİLERİ VE CAMİ VE MESCİT MİHRAPLARI, Armada Çini & Seramik Armada Çini & Seramik Klasik Sergi Alanları Seramik
    KÜTAHYA CAMİ ÇİNİLERİ VE CAMİ VE MESCİT MİHRAPLARI, Armada Çini & Seramik Armada Çini & Seramik Klasik Sergi Alanları Seramik
    KÜTAHYA CAMİ ÇİNİLERİ VE CAMİ VE MESCİT MİHRAPLARI, Armada Çini & Seramik Armada Çini & Seramik Klasik Sergi Alanları Seramik
    +2
    KÜTAHYA CAMİ ÇİNİLERİ VE CAMİ VE MESCİT MİHRAPLARI
    TÜRK HAMAMI KURNA ARKASI EL DEKORU ÇİNİ PANOLAR, Armada Çini & Seramik Armada Çini & Seramik İç Dekorasyon Seramik
    TÜRK HAMAMI KURNA ARKASI EL DEKORU ÇİNİ PANOLAR, Armada Çini & Seramik Armada Çini & Seramik Duvar & ZeminKarolar Seramik
    TÜRK HAMAMI KURNA ARKASI EL DEKORU ÇİNİ PANOLAR, Armada Çini & Seramik Armada Çini & Seramik Havuz Seramik
    +5
    TÜRK HAMAMI KURNA ARKASI EL DEKORU ÇİNİ PANOLAR
    Çini Karolar, Armada Çini & Seramik Armada Çini & Seramik İç Dekorasyon
    Çini Karolar, Armada Çini & Seramik Armada Çini & Seramik Klasik Evler
    Çini Karolar, Armada Çini & Seramik Armada Çini & Seramik Klasik Spa
    +6
    Çini Karolar

    Armada Çini ve Seramik, yerelden evrensele, geçmişten geleceğe uzanan bir yolda ilerlerken, geleneksel çini sanatımızı modern bir şekilde yorumlamak, ürünlerini, kendine özgü yüksek pişirim, astar tekniği ile çininin yüzeyinde resimsel bir dekorlama tarzı ile yalın bir anlatımla sunmak amacındadır. Bir başka deyişle geleneksel çini sanatımızı modern bir şekilde yorumlayarak yaşadığımız evden çalıştığımız iş yerine kadar pek çok mekanı sanatsal öneme sahip milli değerlerimizle buluşturmak amacındadır.

    Hizmetler
    • Çini-Seramik-Porselen Karo Üretimi . Hediyelik ve promosyon Çini-Porselen Ürünleri . Ev
    • banyo
    • hamam
    • Cami
    • SARAY
    • Villa
    • Kamu Binası
    • Okul Tasarımı
    • Hepsini göster: 8 hizme
    Hizmet alanları
    Dekorasyon İşleri ve Kütahya-Merkez
    Adres
    Atatürk Bulvarı , Eskişehir yolu 8.km
    43100 Kütahya
    Türkiye
    +90-2742243260 www.armadacini.com

    Değerlendirmeler

    barlok kgm
    Mükemmel işçilik
    neredeyse 2 yıl önce
    Eren Özüak
    Çok iyi 🤞
    neredeyse 2 yıl önce
    Didem Kara
    Çok kötü hizmet. Çok kaba insanlar. Hiç önermiyoruz. Paramız ile az kalsın rezil olacaktık.
    2 yıldan fazla önce
    Tüm 6 değerlendirmelerini göster
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