http://hasancanel.com

hasanCANEL-AHŞAP HEYKEL VE RESİM ÇALIŞMALARI
İSTANBUL ATATÜRK EĞİTİM ENSTİTÜSÜ RESİM-İŞ BÖLÜMÜ MEZUNU.1976-2003 YILLARI ARASI MERSİN TEVFİK SIRRI GÜR LİSESİ RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ.2006 YILINDAN İTİBAREN İÇEL SANAT KULÜBÜ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ VE GÖRSEL SANATLAR KURULU SORUMLULUĞU.2013 YILINDAN İTİBAREN İÇEL SANAT KULÜBÜ BÜLTEN-DERGİ YAYIN YÖNETMENLİĞİ.ÇEŞİTLİ ZAMAN VE YERLERDE AHŞAP HEYKEL SERGİLERİ.
ÇALIŞMALARININ TEMASI DAHA ÇOK KADIN VE DOĞURGANLIK.
- Hizmetler
- Görsel Sanatlar
- Hizmet alanları
- Kültür / Sanat ve Mersin
- Şirket ödülleri
- 2015 MESİAD.YILIN SANAT VE SANATA KATKI ÖDÜLÜ
- Adres
-
çağdaşkent mah.93131 sokak.no:17 toroslar – mersin
33230 Mersin
Türkiye
+90-5326860338 hasancanel.com