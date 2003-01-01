http://hasancanel.com

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    hasanCANEL-AHŞAP HEYKEL VE RESİM ÇALIŞMALARI

    İSTANBUL ATATÜRK EĞİTİM ENSTİTÜSÜ RESİM-İŞ BÖLÜMÜ MEZUNU.1976-2003 YILLARI ARASI MERSİN TEVFİK SIRRI GÜR LİSESİ RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ.2006 YILINDAN İTİBAREN İÇEL SANAT KULÜBÜ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ VE GÖRSEL SANATLAR KURULU SORUMLULUĞU.2013 YILINDAN İTİBAREN İÇEL SANAT KULÜBÜ BÜLTEN-DERGİ YAYIN YÖNETMENLİĞİ.ÇEŞİTLİ ZAMAN VE YERLERDE AHŞAP HEYKEL SERGİLERİ.

    ÇALIŞMALARININ TEMASI DAHA ÇOK KADIN VE DOĞURGANLIK.

    Hizmetler
    Görsel Sanatlar
    Hizmet alanları
    Kültür / Sanat ve Mersin
    Şirket ödülleri
    2015 MESİAD.YILIN SANAT VE SANATA KATKI ÖDÜLÜ
    Adres
    çağdaşkent mah.93131 sokak.no:17 toroslar – mersin
    33230 Mersin
    Türkiye
    +90-5326860338 hasancanel.com
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