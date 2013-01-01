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Debu Tasarım Mimarlık
Mimarlar İzmir
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    • İki heyecanlı ve idealist tasarımcı olarak farklı ve gerçekten insanlar için birşeyler ifade eden yaşam alanları tasarlama isteğiyle yola çıktık ve 2013 yılında heyecanımızı Debu Tasarım Mimarlık bünyesine taşıdık.

    Mimarlığın sadece bina değil bir yaşantı tasarlamak olduğu inancıyla çıktığımız yolda ilk günkü heyecanımızı hiç kaybetmeden her projeye ilk projemiz özeni ve bulunduğu kente bir değer katma bilinciyle ilerlemeyi amaç edindik.

    Deniz BÖBER (Mimar) Burçin MERT BÖBER (Mimar)

    Hizmetler
    • Mimarlık
    • dekorasyon
    • görselleştirme
    • danışmanlık
    Hizmet alanları
    • inşaat
    • Mimari
    • 3d tasarım
    • İzmir
    Adres
    Anadolu Cad. No:41 Megapol Tower
    35580 İzmir
    Türkiye
    +90-2329358112
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