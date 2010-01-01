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SIRR seramik-AYSE SEVER
Tasarımcılar Istanbul
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    • 2010 yilinda Ayse Sever tarafindan yaratilan SIRR markasi seramigin dogalligindan ilham alarak tasrlanmistir.Seramik denilince akla gelen kaba ve agir kavramlarini yikarak,hafif ve ince bir tasarim elde eden marka,seramigin dogalliyla birlikte hareket ederek somutlasmaya baslamistir.Sadeligin duygular katarak gelistirilmis,siyah ve beyazin asaleti ve renklerin romantizmiyle bulusarak vucut bulmustur.Yolun sonunda tum algilari yikarak seramige yepyeni bir bakis acisi kazandirmistir.Zarif,farkli ve modern bir kimlige burunerek SIRR seramik olarak ortaya cikmis ve gunluk hayata eslik edebilen pratik ve kullanisli tasarimlariyla hikayesini tamamlamistir.

    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Harbiye Mahallesi Macka caddesi Aziziye palas no:20 k:1 d:1 Macka
    34367 Istanbul
    Türkiye
    +90-2122348418 www.sirrseramik.com
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