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GNC DEKORASYON
Dekoratörler İstanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (1)
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    Komple iç tadilat işleri

    Komple iç tadilat işleri, mağaza tadilatı, ev tadilatı, ofis tadilatı, anahtar teslim tadilat işleri, dekorasyon, ev dekorasyonu, ofis dekorasyonu, sıva ve boya işleri, mantolama, ses yalıtımı, mutfak ve banyo tasarımı, PVC doğrama, çatı yalıtımı, kartonpiyer, asma tavan, bölme duvar, fayans seramik döşeme işleri, sıhhi tesisat, elektrik tesisatı, doğalgaz tesisatı, iç cephe mantolama, dış cephe mantolama... Aklınıza tadilat ve dekorasyon hakkında ne geliyorsa uyguluyoruz. Tadilat işlerini tek elde toplayarak fiyattan ve zamandan kazanıyorsunuz.

    Hizmetler
    • BOYA BADANA
    • MUTFAK BANYO KOMPLE DEKORASYON VE TADİLATLARI
    • FAYANS SERAMİK İŞLERİ
    • ÇATI İŞLERİ
    • ELEKTRİK TESİSATI
    • SU VE DOĞAL GAZ TESİSATI
    • ALÇIPAN ASMA TAVAN
    • SIVA
    • MERMER GRANİT İŞLERİ
    • İZOLASYON İŞLERİ
    • PARKE VE ZEMİN DÖŞEME İŞLERİ
    • Komple tadilat
    • Hepsini göster: 12 hizme
    Hizmet alanları
    • Komple iç tadilat işleri Komple iç tadilat işleri
    • mağaza tadilatı
    • Ev Tadilatı
    • ofis tadilatı
    • anahtar teslim tadilat işleri
    • dekorasyon
    • ev dekorasyonu
    • ofis dekorasyonu
    • sıva ve boya işleri
    • Mantolama
    • Ses Yalıtımı
    • mutfak ve banyo tasarımı
    • Pvc Doğrama
    • çatı yalıtımı
    • Kartonpiyer
    • Asma Tavan
    • bölme duvar
    • fayans seramik döşeme işleri
    • sıhhi Tesisat
    • elektrik tesisatı
    • doğalgaz tesisatı
    • iç cephe mantolama
    • dış cephe mantolama… Aklınıza tadilat ve dekorasyon hakkında ne geliyorsa uyguluyoruz. Tadilat işlerini tek elde toplayarak fiyattan ve zamandan kazanıyorsunuz.
    • İstanbul
    • Hepsini göster: 24 hizmet alanı
    Adres
    YEDİKULE MAHALLESİ, AKSUNGURLU SOKAK NO:24 FATİH/İSTANBUL
    34107 İstanbul
    Türkiye
    +90-5076583484 www.gncdekorasyon.com

    Değerlendirmeler

    Mehmet Çolak
    4 ay önce
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