Estateinwest, Bodrum Yarımadası'nda profesyonel emlak servisleri sunmak için kurulmuştur. Bodrum da bulunan gayrimenkullerinizin satışı, kiralaması, satış sonrası ve teknik hizmetleri gibi birbiriyle bağlantılı fakat her biri ayrı bir iş dalı olan bu faaliyetleri, kendi alanlarında profesyonel eğitim almış, tecrübeli ekip üyeleri ve çözüm ortaklarıyla gerçekleştirir. Bodrum Yarımadası genelinde emlak servislerinde sıkça karşılaşılan problemlere, müşterilerine yansıtmadan çözümler üretir.

Gayrimenkul almak hangi sebeple olursa olsun kolaylıkla verdiğimiz bir karar olmamakla birlikte,Estateinwest bu süreci mümkün olduğunca rahat bir hale getirmek için çaba sarf eder. Ekibimiz yüksek öğrenim görmüş, her biri alanında başarı göstermiş firmalarda çalışmış ve bugüne kadar süregelen tecrübelerini en doğru şekilde kullanarak sizlere en iyi hizmeti vermeyi hedeflemektedir. Bunu da size karşı değil, sizinle beraber hareket eden yaklaşım tarzıyla yapar.

Estateinwest olarak iddiamız sektörde en büyük olmak değil, en iyi olabilmek için çalışmaktır. Bunu da vereceğimiz hizmetin kalitesinden kolaylıkla anlayabilirsiniz.

Estateinwest sektördeki değişimleri yakından takip eden ve bunlara adapte olan ekibiyle birlikte, hep daha kaliteli arayışı içinde olacaktır. Bu yüzden Estateinwest olarak sizden gelecek taleplere her zaman değer vererek onları yol haritamız olarak görmekteyiz.

Şunu unutmayın ki gülen yüzünüz bizim için referansların en büyüğüdür.