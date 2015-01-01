Sofa, Armchair, Chair, Console, Furniture Units, Table, Desk, Designing and Manifacturing
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- Mobilya proje uygulamaları
- ahşap imalatları
- koltuk berjer sandalye üretimi
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- otel dekorasyonu
- restaurant dekorasyon
- Furniture Design
- Koltuk
- sandalye
- Berjer
- MASA
- Ankara
- Hepsini göster: 8 hizmet alanı
- Adres
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Karacakaya caddesi 161 – 2 Siteler Altındağ
06620 Ankara
Türkiye
+90-5327217667 www.ulustasarim.com
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Ankara Ulus Mobilya A.Ş