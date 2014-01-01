Deco Wood Butik Tasarım Atölyesi

2014 yılının başinda ahşap sevgisini tatmin amacı ile Hobi amaçlı açtığımız mini atölyemiz 2.5 sene içerisinde kendi özsermayesi ile büyümüştür.

Yapmış olduğumuz kişiye ve firmalara özel tasarımlar, kaliteli malzeme ve ileri teknoloji CNC, LAZER tezgahları ile birleşip beğenebilirliği yüksek ürünlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Kısa sürede güven ve saygı kazanarak piyasada oluşturduğumuz yerimizi her geçen gün daha ileriye götürmeyi değerli müşterilerimize borç biliyor ve ilerleyen zamanlarda daha iyisini yapmayı temenni ediyoruz.