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Deco Wood Butik Tasarım Atölyesi
Marangozlar Kayseri
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Teklifler (0) 6Yeni Fikirler (6)
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Hizmetler

  • ahşap dekorasyon
  • cnc kesim
  • Lazer işleme ve kesim
  • tasarım mobilyalar.

Projeler

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    • Garage cafe kasa bankosü, Deco Wood Butik Tasarım Atölyesi Deco Wood Butik Tasarım Atölyesi İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    Garage cafe kasa bankosü, Deco Wood Butik Tasarım Atölyesi Deco Wood Butik Tasarım Atölyesi İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    Garage cafe kasa bankosü, Deco Wood Butik Tasarım Atölyesi Deco Wood Butik Tasarım Atölyesi İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    Garage cafe kasa bankosü

    2014 yılının başinda ahşap sevgisini tatmin amacı ile Hobi amaçlı açtığımız mini atölyemiz 2.5 sene içerisinde kendi özsermayesi ile büyümüştür. 

    Yapmış olduğumuz kişiye ve firmalara özel tasarımlar, kaliteli malzeme ve ileri teknoloji CNC, LAZER tezgahları ile birleşip beğenebilirliği yüksek ürünlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 

    Kısa sürede güven ve saygı kazanarak piyasada oluşturduğumuz yerimizi her geçen gün daha ileriye götürmeyi değerli müşterilerimize borç biliyor ve ilerleyen zamanlarda daha iyisini yapmayı temenni ediyoruz.

    Hizmet alanları
    kayseri
    Adres
    Halıcılar sitesi 6364 sokak
    38110 Kayseri
    Türkiye
    +90-5342405400
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