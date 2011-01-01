Geleneksel yöntemler kullanılarak üretilmiş modern tasarımlar. Genellikle ham ve doğal kumaş ve aksesuarlar tercih edilmektedir. Hali hazırda kapsül koleksiyonların dışında kişiye ya da firmaya özel ürün ve koleksiyon tasarım ve üretimi yapılır.
"Fingerscrossed tavşanı şans getirmek için masallardan ödünç alınmıştır. Görevini yerine getirdiği zaman tekrar ana yurdu hayalgücüne geri dönmektedir. Amacı ufak farklılıklar yaratarak insanları mutlu etmek ve mutlu etmek isteyen insanlara hizmet etmektir. Moda, trend, hızlandırılmış dünya pek umrunda değildir. O daha çok 'an'dan ilham alır ve ne zaman nereden ne çıkaracağı pek belli olmaz. Şapkadan çıkmaz, gerekirse şapka çıkarır. Tesadüfleri sever. Renklere, asimetrik formlara, kumaşlarla oynamaya bayılır. Büyüteç gibi gözlerinden ayrıntı, keskin sezilerinden estetik hiç bir yere kaçamaz. İnsanları mutlu etmeyi sever ondan kendi başına buyruk şeyler yapsa da gelen talepleri geri çevirmez beklentileri ne kadar çok olursa olsun bıyık bükmeden yerine getirmeye çalışır. Ama en çok güneşli günleri sever… Şansınız yerinde, güneşiniz sizinle olsun."
- Hizmetler
- Ev Tekstili ve Aksesuar Tasarımı
- Tasarım danışmanlığı
- Konsepte Yönelik Koleksiyon ya da Ürün Tasarım ve Üretimi
- Hizmet alanları
- tekstil
- aksesuar
- ev dekorları
- ev hediyesi
- ev tekstili
- muğla
- Şirket ödülleri
- DETGİS ve Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu - I. Ev ve Plaj giyimi yarışması defile sunumu ardından 1.lik derecesi - Eylül – DENİZLİ – TR – 2011
- LAS VEGAS FASHION WEEK – Emerging Designer Award - www.fashionweek-lasvegas.com – LAS VEGAS – USA – 2013
- TALENT HOUSE – GET DISCOVERED – 2014 CALENDER ÖDÜLÜ - www.talenthouse.com – LONDRA – INGILTERE – 2014
- ULUSLARARASI TÜRKELİNİN RENKLERİ MODA TASARIM YARIŞMASI - Kadın Gıysi Tamamlayıcıları Kategorisi – Mansiyon Ödülü - www.turkdunyasindamoda.com – ESKİŞEHİR – TR – 2014
- Adres
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Gümüşlük – Bodrum
48480 Muğla
Türkiye
+90-5066747767 www.fingerscrossed.co
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