SERAMİK
SANATÇISI
AHMET NEJAT BİRDEVRİM
1957- İstanbul’da doğdu
1976- Yılında Haydarpaşa E. M. L. Elektronik bölümünü bitirdi
1982- Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nu okul ikincisi olarak bitirdi.
1985- Kendi atölyesinde sanat çalışmalarına başladı.
1980-1987 -Elektrikli Kamara Tipi Seramik Fırınları üzerinde teknik araştırmalar yaptı ve uyguladı
1987- Hilton’da Armağan 87 Fuarı'na katıldı.
1991- 52. Kültür Bakanlığı Devlet Seramik ve Çini Sergisi'nde eserleri sergilendi.
1993- İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Çini İşlemeciliği ve Cam Seramik Programları'nda öğretim
görevliliği yapmaya başladı.
1993- 54. Kültür Bakanlığı Devlet Seramik Sergisi'ne katıldı ve eserleri sergilendi.
1994- Ege Kültür Vakfı Duvar Tabağı Yarışmasında eserleri sergilendi.
1994- Yapmış olduğu tüm eserlerin sanat eseri olduğunu onaylayan belge Kültür Bakanlığı tarafından kendisine verildi.
1994- İstanbul Üniversitesi sergi salonunda açılan Öğretim Görevlileri Karma Sergisi'ne katıldı.
1994- Karayip Adaları'nda, Japonya’da, Almanya’da ve Hollanda’da tek parça eserleri sergilendi.
1995- 70'lerden Günümüze Seramik Sergisi'ne katıldı.
1996- Basın Müzesi'nde açılan Seramik Sergisi'ne katıldı.
1996- İş Bankası Sanat Galerisi'nde kişisel sergisini açtı.
1996- Antika Kültür ve Sanat Fuarı'na katıldı.
1998- Işık Üniversitesi'nde açılan İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlileri Sergisi'nde eserleri sergilendi.
1998- Çanakkale'de açılan Seramik Sergisi'ne katıldı ve Çanakkale Seramik Fabrikası Müzesi'nde eserleri sergilendi.
1998- Mastır eğitimini tamamlayarak; Elektrikli Kamara Tipi Seramik Fırınları hakkındaki tezini başarıyla verdi.
1999- Seramiktek Sergisi'ne katıldı.
2000- Barış Manço Kültür Merkezi'nde İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlileri Karma Sergisine katıldı.
2001- Balıkesir Sanat Galerisi'nde eserleri sergilendi.
2001- Dubai Fuar Merkezi'nde eserleri sergilendi.
2002- İstanbul Üniversitesi Açılış Şenlikleri Karma Sergisi'nde eserleri sergilendi.
2002- Kuyucu Murat Paşa Medresesi'nde eserleri sergilendi.
2007- Kuyucu Murat Paşa Medresesi'nde eserleri sergilendi.
2007- Marmara Üniversitesi'nin 50 Yılın Sanatçı ve Tasarımcılar Sergisi'nde eserleri sergilendi.
2008- Almanya ve Türkiye'deki çiniden yapılan uluslararsı Barış Ağacı Projesi'nin uygulanmasında görev yaptı.
2009- İstanbul Üniversitesi Karma sergisi Beylerbeyi Sarayı/ İstanbul
2009-2011- Fatih Üniversitesi 3. ve 4. Klaket Film ödülleri tasrımı.
2012- Fatih Üniversitesi 5. Kristal Klaket Film ödülü tasarımı
2012- 20 Nisan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastahanesi Seramik Semineri
2012- 17-28 Nisan arasında İslam Eserleri Müzesi'nde Erguvanlar Sergisi'nde eseri sergilendi.
2013- Fatih Üniversitesi 6. Kristal Klaket Film ödülü tasarımı
2013-15-26 Mayıs Eminönü Hünkar Mahfili''nde (Yeni Camii yanı) “Seramikte Birdevrim” adlı kişisel sergisini açtı..
2013- 26 Ekim'de Uşak'ta açılan Sanat Aşkı Karma Sergisi'nde eseri sergilendi.
2013- 12-29 Kasım Dumlupınar Üniversitesi'nde açılan Karma Sergisi'nde eseri sergilendi.
2013- 7-10 Aralık Cezayir- 2. Türk Ürünleri Fuarı.
2014- 9-24 Ocak Eminönü Hünkar Mahfili'nde (Yeni Camii yanı) “Dönüşüm” adlı kişisel sergisini açtı.
2014-12-15 Şubat 360 Dereceden Aşk Festivali kapsamında Cihangir Sanat Galerisi'nde eseri sergilendi.
2014- 20 Mayıs-3 Haziran 1. İstanbul Seramik Sanat Günleri Karma Sergisi'nde eseri sergilendi.
2014- 8-22 Eylül 1.Uluslararası Akdeniz Pişmiş Toprak Sempozyumu / Kıbrıs
2014- 7-12 Ekim Frankfurt Uluslararası Kitap Fuarı.
2014- 17-25 Kasım 2. Uluslararası Akdeniz Pişmiş Toprak Sempozyumu / Kıbrıs
2014- 26-30 Kasım 15. Uluslararası Müsiad Fuarı. /CNR Expo
2015-18 Nisan-10 Mayıs “İstanbul'da Erguvan” adlı Geleneksel ve Modern Sanatlar Sergisi''nde eseri sergilendi.
2015-16 Mayıs-6 Haziran 2. İstanbul Seramik Sanat Günleri Karma Sergisi'nde eserleri sergilendi.
2015-2-7 Haziran Beylerbeyi Sarayı'nda “Etkileşim” adlı kişisel sergisini açtı.
1994'den bu yana da Kadıköy Palas İş Hanı 7/5 Kadıköy/İstanbul adresinde bulunan,
daimi açık yalnızca kendi eserlerini ihtiva eden sanat galerisinde eserlerini başarı ile sergilemektedir.
Yayınları: Zücaciye Dünyasına Fokus Dergisi Mart&Nisan 2015, Kadıköy Life Dergisi Mart&Nisan 2014, İtalik Dergisi Kasım 2012, Sealife Mart 2007, Antik Dekor Sayı99, Takı Dizayn Temmuz-Ağustos-Eylül, Masion Fransise 2007,
Home Show 2007
TV Programları: TRT1, Kanal6, HBB (2'den 4'e), Mehtap Tv (Çınar Altı), 2012 Mayıs TRT Türk (Bidünya Tasarım Programı)
- Hizmet alanları
- istanbul
- Adres
-
Söğütlüçeşme Caddesi No:7/5
34710 İstanbul
Türkiye
+90-2163368782