SERAMİK

SANATÇISI

AHMET NEJAT BİRDEVRİM

1957- İstanbul’da doğdu

1976- Yılında Haydarpaşa E. M. L. Elektronik bölümünü bitirdi

1982- Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nu okul ikincisi olarak bitirdi.

1985- Kendi atölyesinde sanat çalışmalarına başladı.

1980-1987 -Elektrikli Kamara Tipi Seramik Fırınları üzerinde teknik araştırmalar yaptı ve uyguladı

1987- Hilton’da Armağan 87 Fuarı'na katıldı.

1991- 52. Kültür Bakanlığı Devlet Seramik ve Çini Sergisi'nde eserleri sergilendi.

1993- İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Çini İşlemeciliği ve Cam Seramik Programları'nda öğretim

görevliliği yapmaya başladı.

1993- 54. Kültür Bakanlığı Devlet Seramik Sergisi'ne katıldı ve eserleri sergilendi.

1994- Ege Kültür Vakfı Duvar Tabağı Yarışmasında eserleri sergilendi.

1994- Yapmış olduğu tüm eserlerin sanat eseri olduğunu onaylayan belge Kültür Bakanlığı tarafından kendisine verildi.

1994- İstanbul Üniversitesi sergi salonunda açılan Öğretim Görevlileri Karma Sergisi'ne katıldı.

1994- Karayip Adaları'nda, Japonya’da, Almanya’da ve Hollanda’da tek parça eserleri sergilendi.

1995- 70'lerden Günümüze Seramik Sergisi'ne katıldı.

1996- Basın Müzesi'nde açılan Seramik Sergisi'ne katıldı.

1996- İş Bankası Sanat Galerisi'nde kişisel sergisini açtı.

1996- Antika Kültür ve Sanat Fuarı'na katıldı.

1998- Işık Üniversitesi'nde açılan İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlileri Sergisi'nde eserleri sergilendi.

1998- Çanakkale'de açılan Seramik Sergisi'ne katıldı ve Çanakkale Seramik Fabrikası Müzesi'nde eserleri sergilendi.

1998- Mastır eğitimini tamamlayarak; Elektrikli Kamara Tipi Seramik Fırınları hakkındaki tezini başarıyla verdi.

1999- Seramiktek Sergisi'ne katıldı.

2000- Barış Manço Kültür Merkezi'nde İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlileri Karma Sergisine katıldı.

2001- Balıkesir Sanat Galerisi'nde eserleri sergilendi.

2001- Dubai Fuar Merkezi'nde eserleri sergilendi.

2002- İstanbul Üniversitesi Açılış Şenlikleri Karma Sergisi'nde eserleri sergilendi.

2002- Kuyucu Murat Paşa Medresesi'nde eserleri sergilendi.

2007- Kuyucu Murat Paşa Medresesi'nde eserleri sergilendi.

2007- Marmara Üniversitesi'nin 50 Yılın Sanatçı ve Tasarımcılar Sergisi'nde eserleri sergilendi.

2008- Almanya ve Türkiye'deki çiniden yapılan uluslararsı Barış Ağacı Projesi'nin uygulanmasında görev yaptı.

2009- İstanbul Üniversitesi Karma sergisi Beylerbeyi Sarayı/ İstanbul

2009-2011- Fatih Üniversitesi 3. ve 4. Klaket Film ödülleri tasrımı.

2012- Fatih Üniversitesi 5. Kristal Klaket Film ödülü tasarımı

2012- 20 Nisan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastahanesi Seramik Semineri

2012- 17-28 Nisan arasında İslam Eserleri Müzesi'nde Erguvanlar Sergisi'nde eseri sergilendi.

2013- Fatih Üniversitesi 6. Kristal Klaket Film ödülü tasarımı

2013-15-26 Mayıs Eminönü Hünkar Mahfili''nde (Yeni Camii yanı) “Seramikte Birdevrim” adlı kişisel sergisini açtı..

2013- 26 Ekim'de Uşak'ta açılan Sanat Aşkı Karma Sergisi'nde eseri sergilendi.

2013- 12-29 Kasım Dumlupınar Üniversitesi'nde açılan Karma Sergisi'nde eseri sergilendi.

2013- 7-10 Aralık Cezayir- 2. Türk Ürünleri Fuarı.

2014- 9-24 Ocak Eminönü Hünkar Mahfili'nde (Yeni Camii yanı) “Dönüşüm” adlı kişisel sergisini açtı.

2014-12-15 Şubat 360 Dereceden Aşk Festivali kapsamında Cihangir Sanat Galerisi'nde eseri sergilendi.

2014- 20 Mayıs-3 Haziran 1. İstanbul Seramik Sanat Günleri Karma Sergisi'nde eseri sergilendi.

2014- 8-22 Eylül 1.Uluslararası Akdeniz Pişmiş Toprak Sempozyumu / Kıbrıs

2014- 7-12 Ekim Frankfurt Uluslararası Kitap Fuarı.

2014- 17-25 Kasım 2. Uluslararası Akdeniz Pişmiş Toprak Sempozyumu / Kıbrıs

2014- 26-30 Kasım 15. Uluslararası Müsiad Fuarı. /CNR Expo

2015-18 Nisan-10 Mayıs “İstanbul'da Erguvan” adlı Geleneksel ve Modern Sanatlar Sergisi''nde eseri sergilendi.

2015-16 Mayıs-6 Haziran 2. İstanbul Seramik Sanat Günleri Karma Sergisi'nde eserleri sergilendi.

2015-2-7 Haziran Beylerbeyi Sarayı'nda “Etkileşim” adlı kişisel sergisini açtı.

1994'den bu yana da Kadıköy Palas İş Hanı 7/5 Kadıköy/İstanbul adresinde bulunan,

daimi açık yalnızca kendi eserlerini ihtiva eden sanat galerisinde eserlerini başarı ile sergilemektedir.

Yayınları: Zücaciye Dünyasına Fokus Dergisi Mart&Nisan 2015, Kadıköy Life Dergisi Mart&Nisan 2014, İtalik Dergisi Kasım 2012, Sealife Mart 2007, Antik Dekor Sayı99, Takı Dizayn Temmuz-Ağustos-Eylül, Masion Fransise 2007,

Home Show 2007

TV Programları: TRT1, Kanal6, HBB (2'den 4'e), Mehtap Tv (Çınar Altı), 2012 Mayıs TRT Türk (Bidünya Tasarım Programı)