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Ahmet Nejat Birdevrim
Sanatçı & Zanaatkârlar İstanbul
Genel Bakış 10Projeler (10) 0Yeni Fikirler (0)
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    • Ya Hafız Pano, Ahmet Nejat Birdevrim Ahmet Nejat Birdevrim SanatSanat Eserleri
    Ya Hafız Pano
    Deniz Dibi Pano, Ahmet Nejat Birdevrim Ahmet Nejat Birdevrim SanatSanat Eserleri
    Deniz Dibi Pano
    Ayna, Ahmet Nejat Birdevrim Ahmet Nejat Birdevrim İç Dekorasyon
    Ayna
    Lavabo, Ahmet Nejat Birdevrim Ahmet Nejat Birdevrim BanyoDekorasyon
    Lavabo, Ahmet Nejat Birdevrim Ahmet Nejat Birdevrim BanyoDekorasyon
    Lavabo
    Batık Gemi Pano, Ahmet Nejat Birdevrim Ahmet Nejat Birdevrim SanatSanat Eserleri
    Batık Gemi Pano
    Medine Pano, Ahmet Nejat Birdevrim Ahmet Nejat Birdevrim SanatSanat Eserleri
    Medine Pano
    Hepsini göster: 10 proje

    SERAMİK

    SANATÇISI

    AHMET NEJAT BİRDEVRİM

    1957- İstanbul’da doğdu

    1976- Yılında Haydarpaşa E. M. L. Elektronik bölümünü bitirdi

    1982- Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nu okul ikincisi olarak bitirdi.

    1985- Kendi atölyesinde sanat çalışmalarına başladı.

    1980-1987 -Elektrikli Kamara Tipi Seramik Fırınları üzerinde teknik araştırmalar yaptı ve uyguladı

    1987- Hilton’da Armağan 87 Fuarı'na katıldı.

    1991- 52. Kültür Bakanlığı Devlet Seramik ve Çini Sergisi'nde eserleri sergilendi.

    1993- İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Çini İşlemeciliği ve Cam Seramik Programları'nda öğretim

    görevliliği yapmaya başladı.

    1993- 54. Kültür Bakanlığı Devlet Seramik Sergisi'ne katıldı ve eserleri sergilendi.

    1994- Ege Kültür Vakfı Duvar Tabağı Yarışmasında eserleri sergilendi.

    1994- Yapmış olduğu tüm eserlerin sanat eseri olduğunu onaylayan belge Kültür Bakanlığı tarafından kendisine verildi.

    1994- İstanbul Üniversitesi sergi salonunda açılan Öğretim Görevlileri Karma Sergisi'ne katıldı.

    1994- Karayip Adaları'nda, Japonya’da, Almanya’da ve Hollanda’da tek parça eserleri sergilendi.

    1995- 70'lerden Günümüze Seramik Sergisi'ne katıldı.

    1996- Basın Müzesi'nde açılan Seramik Sergisi'ne katıldı.

    1996- İş Bankası Sanat Galerisi'nde kişisel sergisini açtı.

    1996- Antika Kültür ve Sanat Fuarı'na katıldı.

    1998- Işık Üniversitesi'nde açılan İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlileri Sergisi'nde eserleri sergilendi.

    1998- Çanakkale'de açılan Seramik Sergisi'ne katıldı ve Çanakkale Seramik Fabrikası Müzesi'nde eserleri sergilendi.

    1998- Mastır eğitimini tamamlayarak; Elektrikli Kamara Tipi Seramik Fırınları hakkındaki tezini başarıyla verdi.

    1999- Seramiktek Sergisi'ne katıldı.

    2000- Barış Manço Kültür Merkezi'nde İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlileri Karma Sergisine katıldı.

    2001- Balıkesir Sanat Galerisi'nde eserleri sergilendi.

    2001- Dubai Fuar Merkezi'nde eserleri sergilendi.

    2002- İstanbul Üniversitesi Açılış Şenlikleri Karma Sergisi'nde eserleri sergilendi.

    2002- Kuyucu Murat Paşa Medresesi'nde eserleri sergilendi.

    2007- Kuyucu Murat Paşa Medresesi'nde eserleri sergilendi.

    2007- Marmara Üniversitesi'nin 50 Yılın Sanatçı ve Tasarımcılar Sergisi'nde eserleri sergilendi.

    2008- Almanya ve Türkiye'deki çiniden yapılan uluslararsı Barış Ağacı Projesi'nin uygulanmasında görev yaptı.

    2009- İstanbul Üniversitesi Karma sergisi Beylerbeyi Sarayı/ İstanbul

    2009-2011- Fatih Üniversitesi 3. ve 4. Klaket Film ödülleri tasrımı.

    2012- Fatih Üniversitesi 5. Kristal Klaket Film ödülü tasarımı

    2012- 20 Nisan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastahanesi Seramik Semineri

    2012- 17-28 Nisan arasında İslam Eserleri Müzesi'nde Erguvanlar Sergisi'nde eseri sergilendi.

    2013- Fatih Üniversitesi 6. Kristal Klaket Film ödülü tasarımı

    2013-15-26 Mayıs Eminönü Hünkar Mahfili''nde (Yeni Camii yanı) “Seramikte Birdevrim” adlı kişisel sergisini açtı..

    2013- 26 Ekim'de Uşak'ta açılan Sanat Aşkı Karma Sergisi'nde eseri sergilendi.

    2013- 12-29 Kasım Dumlupınar Üniversitesi'nde açılan Karma Sergisi'nde eseri sergilendi.

    2013- 7-10 Aralık Cezayir- 2. Türk Ürünleri Fuarı.

    2014- 9-24 Ocak Eminönü Hünkar Mahfili'nde (Yeni Camii yanı) “Dönüşüm” adlı kişisel sergisini açtı.

    2014-12-15 Şubat 360 Dereceden Aşk Festivali kapsamında Cihangir Sanat Galerisi'nde eseri sergilendi.

    2014- 20 Mayıs-3 Haziran 1. İstanbul Seramik Sanat Günleri Karma Sergisi'nde eseri sergilendi.

    2014- 8-22 Eylül 1.Uluslararası Akdeniz Pişmiş Toprak Sempozyumu / Kıbrıs

    2014- 7-12 Ekim Frankfurt Uluslararası Kitap Fuarı.

    2014- 17-25 Kasım 2. Uluslararası Akdeniz Pişmiş Toprak Sempozyumu / Kıbrıs

    2014- 26-30 Kasım 15. Uluslararası Müsiad Fuarı. /CNR Expo

    2015-18 Nisan-10 Mayıs “İstanbul'da Erguvan” adlı Geleneksel ve Modern Sanatlar Sergisi''nde eseri sergilendi.

    2015-16 Mayıs-6 Haziran 2. İstanbul Seramik Sanat Günleri Karma Sergisi'nde eserleri sergilendi.

    2015-2-7 Haziran Beylerbeyi Sarayı'nda “Etkileşim” adlı kişisel sergisini açtı.

    1994'den bu yana da Kadıköy Palas İş Hanı 7/5 Kadıköy/İstanbul adresinde bulunan,

    daimi açık yalnızca kendi eserlerini ihtiva eden sanat galerisinde eserlerini başarı ile sergilemektedir.

    Yayınları: Zücaciye Dünyasına Fokus Dergisi Mart&Nisan 2015, Kadıköy Life Dergisi Mart&Nisan 2014, İtalik Dergisi Kasım 2012, Sealife Mart 2007, Antik Dekor Sayı99, Takı Dizayn Temmuz-Ağustos-Eylül, Masion Fransise 2007,

    Home Show 2007

    TV Programları: TRT1, Kanal6, HBB (2'den 4'e), Mehtap Tv (Çınar Altı), 2012 Mayıs TRT Türk (Bidünya Tasarım Programı)

    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Söğütlüçeşme Caddesi No:7/5
    34710 İstanbul
    Türkiye
    +90-2163368782
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