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Hediyemen İnt. Hizmetleri San. Ve Dış Tic. LTD. ŞTİ.
Online Mağazalar Istanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (18)
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Projeler

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    • Sevgiliye Hediye Fİkirleri, Hediyemen İnt. Hizmetleri San. Ve Dış Tic. LTD. ŞTİ. Hediyemen İnt. Hizmetleri San. Ve Dış Tic. LTD. ŞTİ.
    Sevgiliye Hediye Fİkirleri

    Hediyemen.com 2014 yılından faaliyete girmiş online hediyelik ürün alış veriş sitesidir. Bünyesinde erkeğe-bayana-sevgililere yönelik olarak kişiye özel, ilginç, romantik hediyelik ürünler bulunan sitemiz; aynı gün hızlı kargo gönderisi ve Kapıda Ödeme Kolaylığı ile 7/24 hizmet vermektedir. 

    Hizmetler
    Hediyelik eşya
    Hizmet alanları
    online alışveriş ve istanbul
    Adres
    ozkoparan mah. Narin sok. 9Y2 Güngören/İSTANBUL
    34220 Istanbul
    Türkiye
    +90-2124817678 www.hediyemen.com
    Yasal mülkiyet

    Hediyemen.com,  Hediyemen İnt. Hizmetleri San. Ve Dış Tic. LTD. ŞTİ.'nin tescilli markasıdır.

    Değerlendirmeler

    NEJDET SEZGIN
    Siparişim hakkında hiç bir şekilde haber anlamıyorum.Buhar oldu uçtu resmen. İrtibat numaralarından hiç bir şekilde iletişim kurulamıyo.. en yetkiliniz kimse bi zahmet bi çözüm bulun ve benimde siparişim hakkında acil geri dönüş saglayin
    yaklaşık 1 ay önce
    serap birben
    Hediyemen ailesine çok teşekkür ediyorum.. ürün kalitesi ,paketleme ve bekleme süresi açısından hiçbir sorun yaşamadım..Her övgüyü sonuna kadar hak ediyorsunuz❤️💙🧡💛🤎💜💚
    5 ay önce
    SEVİNÇ BİLECEN
    Hediyemen ile 2 sene önce iyi ki tanıştım.Bildiğimiz ünlü sitelerden çok daha hızlı,kaliteli ve ilgili.. Evlilik yıldönümümden bir gün önce eşime özel bir çok fotograf ve yazının olduğu ve bu kadar kısa sürede hazırlanması imkansiz olan hediyeleri ertesi günü öglen evime getirdiler ve hediyemi gününde verebildiğim için beni cok mutlu ettiler.. özel günlerde baktığım ve bakmaya devam edeceğim yegane site... Üstelik aradığınız herşey var... İşleriniz bol olsun.. Yılbaşı,Yıldönümü,Doğum günü... bütün özel günler için çoo güzel hazırlıklarınız var çok çok çok teşekkürler🙏🙏🙏☺️☺️☺️
    5 ay önce
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