Hediyemen İnt. Hizmetleri San. Ve Dış Tic. LTD. ŞTİ.

Hediyemen.com 2014 yılından faaliyete girmiş online hediyelik ürün alış veriş sitesidir. Bünyesinde erkeğe-bayana-sevgililere yönelik olarak kişiye özel, ilginç, romantik hediyelik ürünler bulunan sitemiz; aynı gün hızlı kargo gönderisi ve Kapıda Ödeme Kolaylığı ile 7/24 hizmet vermektedir.
- Hizmetler
- Hediyelik eşya
- Hizmet alanları
- online alışveriş ve istanbul
- Adres
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ozkoparan mah. Narin sok. 9Y2 Güngören/İSTANBUL
34220 Istanbul
Türkiye
+90-2124817678 www.hediyemen.com
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