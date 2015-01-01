Hakkımızda

2014 yılında İzmir Narlıdere'de kurulan ACS Mimarlık . Yenilikçi yapısı, kadrosu ve görüş açısıyla Mimari anlamda fark yaratmayı başarmıştır. ACS Mimarlık kalite yönetimi, proje yönetimi, tasarımı ve uygulama alanlarında adından söz ettiren bir firma olmuştur.

Stratejik Hedeflerimiz

Mimarlık anlanın da yenilikçi kadrosu ve çalışma sistemiyle birlikte liderliği hedefleyen ve bu konuda yaptığı yatırımlarla bu hedef doğrultusunda ilerleyen bir firma olmaktır. Uluslararası alanda adından söz ettiren bir yaklaşım tarzı belirlemektir. Mimarinin bir yaşam tarzı olarak belirlendiği bir dünyada Uluslararası alanda bir marka değeri elde etmektir.

Amaçlarımız ve Görevlerimiz

ACS Mimarlık sadece bir mimarlık firması olarak adlandırmak yerine, insanların mutlu olduğu yapılar tasarlamayı kendine görev edinmiştir. Bizim için yapı tasarlamak sadece bir iş değildir. Bizim için yapı insanların içinde keyifle vakit geçirebilecekleri bir yaşam alanı tasarlamaktır. Bu yüzden, ACS Mimarlık tamamen çözüm odaklı yaptığı çalışmalarla adından söz ettirmeye devam edecektir.