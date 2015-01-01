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ACS Mimarlık
Mimarlar Izmir
Genel Bakış 5Projeler (5) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (3)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Sahilevleri Villa Projesi, ACS Mimarlık ACS Mimarlık Modern Evler Taş Beyaz
    Sahilevleri Villa Projesi, ACS Mimarlık ACS Mimarlık Modern Evler
    Sahilevleri Villa Projesi, ACS Mimarlık ACS Mimarlık Modern Evler
    +4
    Sahilevleri Villa Projesi
    Yenikale Mez'on Narlıdere, ACS Mimarlık ACS Mimarlık Modern Evler
    Yenikale Mez'on Narlıdere, ACS Mimarlık ACS Mimarlık Modern Evler
    Yenikale Mez'on Narlıdere, ACS Mimarlık ACS Mimarlık Modern Evler
    +2
    Yenikale Mez'on Narlıdere
    İzmir Mimkent'te Yeni Bir Yaşam Projesi, ACS Mimarlık ACS Mimarlık Modern Mutfak Beyaz
    İzmir Mimkent'te Yeni Bir Yaşam Projesi, ACS Mimarlık ACS Mimarlık Modern Mutfak Gri
    İzmir Mimkent'te Yeni Bir Yaşam Projesi, ACS Mimarlık ACS Mimarlık Modern Mutfak Beyaz
    +11
    İzmir Mimkent'te Yeni Bir Yaşam Projesi
    Narlıdere'de Yeni Bir Yaşam, İzmir, ACS Mimarlık ACS Mimarlık Minimalist Mutfak Gri
    Narlıdere'de Yeni Bir Yaşam, İzmir, ACS Mimarlık ACS Mimarlık Minimalist Mutfak
    Narlıdere'de Yeni Bir Yaşam, İzmir, ACS Mimarlık ACS Mimarlık Minimalist Mutfak
    +5
    Narlıdere'de Yeni Bir Yaşam, İzmir
    Gaziemir Konut Projesi, İzmir, ACS Mimarlık ACS Mimarlık
    Gaziemir Konut Projesi, İzmir, ACS Mimarlık ACS Mimarlık
    Gaziemir Konut Projesi, İzmir, ACS Mimarlık ACS Mimarlık
    +2
    Gaziemir Konut Projesi, İzmir

    Hakkımızda

    2014 yılında İzmir Narlıdere'de kurulan ACS Mimarlık . Yenilikçi yapısı, kadrosu ve görüş açısıyla Mimari anlamda fark yaratmayı başarmıştır. ACS Mimarlık kalite yönetimi, proje yönetimi, tasarımı ve uygulama alanlarında adından söz ettiren bir firma olmuştur.

    Stratejik Hedeflerimiz 

    Mimarlık anlanın da yenilikçi kadrosu ve çalışma sistemiyle birlikte liderliği hedefleyen ve bu konuda yaptığı yatırımlarla bu hedef doğrultusunda ilerleyen bir firma olmaktır. Uluslararası alanda adından söz ettiren bir yaklaşım tarzı belirlemektir. Mimarinin bir yaşam tarzı olarak belirlendiği bir dünyada Uluslararası alanda bir marka değeri elde etmektir.   

    Amaçlarımız ve Görevlerimiz

    ACS Mimarlık sadece bir mimarlık firması olarak adlandırmak yerine, insanların mutlu olduğu yapılar tasarlamayı kendine görev edinmiştir. Bizim için yapı tasarlamak sadece bir iş değildir. Bizim için yapı insanların içinde keyifle vakit geçirebilecekleri bir yaşam alanı tasarlamaktır. Bu yüzden, ACS Mimarlık tamamen çözüm odaklı yaptığı çalışmalarla adından söz ettirmeye devam edecektir.

    Hizmetler
    Mimari, Mimari Tasarım, ve Mimari Uygulama
    Hizmet alanları
    İzmir
    Adres
    Yenikale Mah. Sütçüler Sokak 138/D Narlıdere, İzmir
    35320 Izmir
    Türkiye
    +90-8507330087 www.acsmimarlik.com

    Değerlendirmeler

    Damla Şendikici
    6 yıldan fazla önce
    Alican Bozkurt
    4 yıldan fazla önce
    izmir dekorasyon
    iyi çalışmalar
    yaklaşık 4 yıl önce
    Tüm 3 değerlendirmelerini göster
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