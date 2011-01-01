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1A3B TASARIM
İç Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 4Projeler (4) 2Yeni Fikirler (2)
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Projeler

Yeni proje
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    • Cafe de Cuba, 1A3B TASARIM 1A3B TASARIM Ticari alanlar
    Cafe de Cuba, 1A3B TASARIM 1A3B TASARIM Ticari alanlar
    Cafe de Cuba, 1A3B TASARIM 1A3B TASARIM Ticari alanlar
    +6
    Cafe de Cuba
    RUBIK'S BISTRO , 1A3B TASARIM 1A3B TASARIM Endüstriyel Sergi Alanları
    RUBIK'S BISTRO , 1A3B TASARIM 1A3B TASARIM Endüstriyel Sergi Alanları
    RUBIK'S BISTRO , 1A3B TASARIM 1A3B TASARIM Endüstriyel Sergi Alanları
    +13
    RUBIK'S BISTRO
    TRABZON ESEN ÇOLAK DT. KLİNİK, 1A3B TASARIM 1A3B TASARIM İç Dekorasyon
    TRABZON ESEN ÇOLAK DT. KLİNİK, 1A3B TASARIM 1A3B TASARIM İç Dekorasyon
    TRABZON ESEN ÇOLAK DT. KLİNİK, 1A3B TASARIM 1A3B TASARIM İç Dekorasyon
    +5
    TRABZON ESEN ÇOLAK DT. KLİNİK
    Beşiktaş Black Coffee, 1A3B TASARIM 1A3B TASARIM İç Dekorasyon
    Beşiktaş Black Coffee

    1A3B Tasarım, 2011 yılında Burak NAZİFOĞLU tarafından kurulan, 2014 yılında Cenk Ediz AKYOL’ un katılımıyla faaliyetlerine devam etmekte olan bir tasarım ofisidir. 1A3B Tasarım, kurulduğu günden bu güne kendine has çizgileri ve ilham veren tasarımları ile öncü mekanlar yaratmayı amaçlamaktadır. 1A3B Tasarım, genç, dinamik ve heyecanlı ekibi ile yenilikçi tavrını korurken, geçmişin izlerini, mekanların ruhunu ve yaşanmışlıklarını koruyan, yüksek çevre bilinci ile geri dönüşüme azami önemi gösterirken, modern teknolojinin sağladığı imkanları en iyi şekilde değerlendirerek geçmişle bugünü buluşturmayı hedefleyen bir organizasyondur. 1A3B ailesi olarak en büyük önceliğimiz, yüksek kaliteli hizmeti optimum maliyetle ve zamanında teslim ederek sizlere kaliteli yaşam ve çalışma alanları yaratmaktır.

    Hizmetler
    tasarım ve uygulama
    Hizmet alanları
    • İçmimari
    • Ahşap Mobilyalar iç mimarlık dekorasyon
    • iç mimarlık
    • Mimarlık ve İç Mimarlık
    • MİMARİ&İÇ MİMARİ PROJE VE UYGULAMALAR
    • Architects & Designers Mimarlık & Tasarım
    • fuar stand tasarımı
    • istanbul
    • Hepsini göster: 8 hizmet alanı
    Adres
    Kuzguncuk mah.Tomruk ağası sok.no:45/2kuzguncuk-üsküdar
    34674 İstanbul
    Türkiye
    +90-2162011494 www.1a3b.com
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