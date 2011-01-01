1A3B TASARIM

1A3B Tasarım, 2011 yılında Burak NAZİFOĞLU tarafından kurulan, 2014 yılında Cenk Ediz AKYOL’ un katılımıyla faaliyetlerine devam etmekte olan bir tasarım ofisidir. 1A3B Tasarım, kurulduğu günden bu güne kendine has çizgileri ve ilham veren tasarımları ile öncü mekanlar yaratmayı amaçlamaktadır. 1A3B Tasarım, genç, dinamik ve heyecanlı ekibi ile yenilikçi tavrını korurken, geçmişin izlerini, mekanların ruhunu ve yaşanmışlıklarını koruyan, yüksek çevre bilinci ile geri dönüşüme azami önemi gösterirken, modern teknolojinin sağladığı imkanları en iyi şekilde değerlendirerek geçmişle bugünü buluşturmayı hedefleyen bir organizasyondur. 1A3B ailesi olarak en büyük önceliğimiz, yüksek kaliteli hizmeti optimum maliyetle ve zamanında teslim ederek sizlere kaliteli yaşam ve çalışma alanları yaratmaktır.