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Betaş Cam Mozaik Ltd.Şti.
Cam Üreticileri Istanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 1Yeni Fikirler (1)
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Projeler

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    • Estetik, Betaş Cam Mozaik Ltd.Şti. Betaş Cam Mozaik Ltd.Şti. Akdeniz Banyo
    Estetik, Betaş Cam Mozaik Ltd.Şti. Betaş Cam Mozaik Ltd.Şti. Akdeniz Havuz
    Estetik

    Betaş cam mozaik ’leri 1989 yılından bu güne , Türkiye ’nin en parlak, en kaliteli cam mozaiklerinin üretimini yapmakta ve satışa sunmaktadır. Bu yüzdendir ki Betaş cam mozaikleri mimarlar müteahhitler ve Türkiye ’nin inşaat sektöründeki öncü şirketleri tarafından diğer cam mozaik firmaları arasından  öncelikle tercih edilen dış cephe , yüzme havuzu, havuz , spa , sauna , banyo ve mutfak kaplaması malzemesidir. Betas inşaat malzemeleri ve yapı malzemeleri pazarında ve cam mozaik markaları arasında aranan markadır.

    Hizmetler
    Cam Mozaik, kristal cam mozaik, ve sermaik granit dekor
    Hizmet alanları
    • Cam Mozaik
    • Seramik
    • Granit
    • istanbul
    • glass mosaic
    • ev dekorasyonu
    • home desing
    Adres
    Firuzköy Bağlariçi Cad. Aytenler 1 İş Merkezi. No:89 Avcılar
    34325 Istanbul
    Türkiye
    +90-2124281999
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