Betaş Cam Mozaik Ltd.Şti.

Betaş cam mozaik ’leri 1989 yılından bu güne , Türkiye ’nin en parlak, en kaliteli cam mozaiklerinin üretimini yapmakta ve satışa sunmaktadır. Bu yüzdendir ki Betaş cam mozaikleri mimarlar müteahhitler ve Türkiye ’nin inşaat sektöründeki öncü şirketleri tarafından diğer cam mozaik firmaları arasından öncelikle tercih edilen dış cephe , yüzme havuzu, havuz , spa , sauna , banyo ve mutfak kaplaması malzemesidir. Betas inşaat malzemeleri ve yapı malzemeleri pazarında ve cam mozaik markaları arasında aranan markadır.