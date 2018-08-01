Mozaik Sanat Evi;
Tecrübeli uygulama, kesim, tasarım, sanat ve proje ekibiyle sektörde VIP mimari projelerin vazgeçilmez ismi olmuştur.
Başta Türkiye olmak üzere, Londra, Kazakistan, Azerbaycan, Fas gibi birçok ülkeye binlerce m2 sıradışı mozaik proje üretmiştir.
Sizlerin tasarlayacağı yeni projelerde birlikte, keyifle çalışmak isteriz.
- Hizmetler
- Mozaik ve mermer tasarım
- Projelendirme
- uygulama
- Restorasyon
- mozaik dersleri
- Hizmet alanları
- Villa
- KONUT
- otel dekorasyonu
- restaurant dekorasyon
- Cam Mozaik
- Sanatsal Cam Mozaik
- Sanatsal Mozaik
- Mermer atölyesi
- Mermer uygulama
- istanbul
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- Adres
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Mandıra Caddesi Şenol Sokak No:16 K:2 Hasanpaşa-Kadıköy
34000 İstanbul
Türkiye
+90-5322330538 www.mozaiksanatevi.com