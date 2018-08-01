Mozaik Sanat Evi;

Bahçenizi geliştirmek için 10 harika fikir

Yazın keyfini çıkarmak için bir deniz kıyısında veya ağaç gölgesinde uzun saatler dinlenmek hemen herkesin ortak hayalidir. Ancak pek çoğumuz yazın ancak kısa bir bölümünde bu imkanlara sahip olabiliyoruz.

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