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Mozaik Sanat Evi
Sanatçı & Zanaatkârlar İstanbul
Genel Bakış 16Projeler (16) 2Yeni Fikirler (2)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

Yeni proje
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    • Kaplan Gözü, Mozaik Sanat Evi Mozaik Sanat Evi Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon Mozaik
    Kaplan Gözü, Mozaik Sanat Evi Mozaik Sanat Evi Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon Mozaik
    Kaplan Gözü, Mozaik Sanat Evi Mozaik Sanat Evi Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon Mozaik
    +3
    Kaplan Gözü
    Çok Modern, Çok Şık, Çok Tarihi, Mozaik Sanat Evi Mozaik Sanat Evi Eklektik Evler Mermer
    Çok Modern, Çok Şık, Çok Tarihi, Mozaik Sanat Evi Mozaik Sanat Evi Eklektik Evler Mermer
    Çok Modern, Çok Şık, Çok Tarihi, Mozaik Sanat Evi Mozaik Sanat Evi Eklektik Evler Mermer
    +3
    Çok Modern, Çok Şık, Çok Tarihi
    Kısıklı Evleri Havuz Çalışması, Mozaik Sanat Evi Mozaik Sanat Evi Klasik Havuz Mozaik
    Kısıklı Evleri Havuz Çalışması, Mozaik Sanat Evi Mozaik Sanat Evi Klasik Havuz Mozaik
    Kısıklı Evleri Havuz Çalışması, Mozaik Sanat Evi Mozaik Sanat Evi Klasik Havuz Mozaik
    +4
    Kısıklı Evleri Havuz Çalışması
    Melekler Kadar Güzel, Mozaik Sanat Evi Mozaik Sanat Evi Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon Mozaik
    Melekler Kadar Güzel, Mozaik Sanat Evi Mozaik Sanat Evi Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon Mozaik
    Melekler Kadar Güzel, Mozaik Sanat Evi Mozaik Sanat Evi Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon Mozaik
    +1
    Melekler Kadar Güzel
    Sazlıklardan Havalanan, Mozaik Sanat Evi Mozaik Sanat Evi BahçeÇit & Duvarlar Mozaik
    Sazlıklardan Havalanan, Mozaik Sanat Evi Mozaik Sanat Evi BahçeÇit & Duvarlar Mozaik
    Sazlıklardan Havalanan, Mozaik Sanat Evi Mozaik Sanat Evi BahçeÇit & Duvarlar Mozaik
    Sazlıklardan Havalanan
    Modern Tasarımlar, Mozaik Sanat Evi Mozaik Sanat Evi Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon Mozaik
    Modern Tasarımlar, Mozaik Sanat Evi Mozaik Sanat Evi Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon Mozaik
    Modern Tasarımlar, Mozaik Sanat Evi Mozaik Sanat Evi Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon Mozaik
    +1
    Modern Tasarımlar
    Hepsini göster: 16 proje

    Mozaik Sanat Evi;

    Tecrübeli uygulama, kesim, tasarım, sanat ve proje ekibiyle sektörde VIP mimari projelerin vazgeçilmez ismi olmuştur.

    Başta Türkiye olmak üzere, Londra, Kazakistan, Azerbaycan, Fas gibi birçok ülkeye binlerce m2 sıradışı mozaik proje üretmiştir.

    Sizlerin tasarlayacağı  yeni projelerde birlikte, keyifle çalışmak isteriz.

    Hizmetler
    • Mozaik ve mermer tasarım
    • Projelendirme
    • uygulama
    • Restorasyon
    • mozaik dersleri
    Hizmet alanları
    • Villa
    • KONUT
    • otel dekorasyonu
    • restaurant dekorasyon
    • Cam Mozaik
    • Sanatsal Cam Mozaik
    • Sanatsal Mozaik
    • Mermer atölyesi
    • Mermer uygulama
    • istanbul
    • Hepsini göster: 10 hizmet alanı
    Adres
    Mandıra Caddesi Şenol Sokak No:16 K:2 Hasanpaşa-Kadıköy
    34000 İstanbul
    Türkiye
    +90-5322330538 www.mozaiksanatevi.com

    Değerlendirmeler

    Dilsad Asena
    6 ay önce
    mehmet demirkıran
    Malzeme çeşitleri inanılmaz fazla.ayrıca eğitmenler çok ilgili
    yaklaşık 1 yıl önce
    Hatice Ümit Aksoy Uğurlu
    2 yıldan fazla önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
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