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Gama Mimarlık
Mimarlar Üsküdar
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Projeler

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    • Turan Villaları, Gama Mimarlık Gama Mimarlık Minimalist Evler Beton Beyaz
    Turan Villaları, Gama Mimarlık Gama Mimarlık Minimalist Evler Beton Beyaz
    Turan Villaları, Gama Mimarlık Gama Mimarlık Minimalist Evler Beton Beyaz
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    Turan Villaları

    Gama Mimarlık, mimarlık ve tasarım alanında, küçük ölçekli yapılardan kentsel ölçekteki projelere kadar geniş bir skalada çalışmaktadır. Bu projelerde konsept tasarım aşamasından imalata yönelik hizmetlerin tamamında hizmet verebilmekteyiz.

    Uygulama alanında 100’ü aşkın mağaza ve iç mekan uygulamalarında, Harvey Nichols, Michael Kors, Tom Ford, Porsche Design gibi Türkiye’nin en prestijli markalarının uygulamasında rol almış deneyimli ekibimizle ince işlerde en iyi desteği veriyoruz.

    Hizmetler
    • Mimarlık
    • iç mimarlık
    • tasarım
    • mobilya tasarım
    • uygulama
    • iç mekan tasarımı
    • cephe tasarımı
    Hizmet alanları
    Mimarlık, Tasarım ve uygulama, ve Üsküdar
    Adres
    Uncular Caddesi No:24/2
    34672 Üsküdar
    Türkiye
    +90-2163414100 www.gamamimarlik.com
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