Gama Mimarlık, mimarlık ve tasarım alanında, küçük ölçekli yapılardan kentsel ölçekteki projelere kadar geniş bir skalada çalışmaktadır. Bu projelerde konsept tasarım aşamasından imalata yönelik hizmetlerin tamamında hizmet verebilmekteyiz.

Uygulama alanında 100’ü aşkın mağaza ve iç mekan uygulamalarında, Harvey Nichols, Michael Kors, Tom Ford, Porsche Design gibi Türkiye’nin en prestijli markalarının uygulamasında rol almış deneyimli ekibimizle ince işlerde en iyi desteği veriyoruz.