Amer Mimarlık Müh. Dan. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Projeler
- Hizmet alanları
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- Batı Ataşehir – İstanbul
- Şirket ödülleri
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- 2.Mansiyon Kuğulu Park ve Yakın Çevresi, Ankara
- Mansiyon Uluslararası İzmir Liman Bölgesi Kentsel Tasarımı
- Satınalma Gaziosmanpaşa Belediyesi Hizmet Alanı Mimari – Kentsel Tasarım Proje Yarışması, İstanbul
- 3.Ödül Yenişehir Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması, Diyarbakır
- 3.Mansiyon Gebze Tarihi Kent Merkezi Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması, Kocaeli
- 3.Mansiyon Dz.K.K’lığı Deniz Müzesi Mimari Proje Yarışması, İstanbul
- 3.Mansiyon T.C. İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi ve Meclis Salonu Mimari Proje Yarışması
- 3.Ödül Bursa Osmangazi Belediyesi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması
- 3.Mansiyon Kahramanmaraş Kültür Parkı Ulusal Mimari Proje Yarışması
- Hepsini göster: 9 ödül
- Adres
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Mor Sümbül Sokak No: 5A/227
34746 Batı Ataşehir – İstanbul
Türkiye