현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Amer Mimarlık Müh. Dan. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mimarlar Batı Ataşehir – İstanbul
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • A1, Amer Mimarlık Müh. Dan. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Amer Mimarlık Müh. Dan. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ticari alanlar
    A1, Amer Mimarlık Müh. Dan. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Amer Mimarlık Müh. Dan. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ticari alanlar
    A1, Amer Mimarlık Müh. Dan. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Amer Mimarlık Müh. Dan. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ticari alanlar
    A1
    K1 APT., Amer Mimarlık Müh. Dan. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Amer Mimarlık Müh. Dan. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Modern Evler
    K1 APT., Amer Mimarlık Müh. Dan. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Amer Mimarlık Müh. Dan. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Modern Evler
    K1 APT.
    S-Office, Amer Mimarlık Müh. Dan. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Amer Mimarlık Müh. Dan. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ticari alanlar
    S-Office, Amer Mimarlık Müh. Dan. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Amer Mimarlık Müh. Dan. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ticari alanlar
    S-Office, Amer Mimarlık Müh. Dan. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Amer Mimarlık Müh. Dan. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ticari alanlar
    S-Office
    Hizmet alanları
    • istanbul
    • Batı Ataşehir – İstanbul
    Şirket ödülleri
    • 2.Mansiyon Kuğulu Park ve Yakın Çevresi, Ankara
    • Mansiyon Uluslararası İzmir Liman Bölgesi Kentsel Tasarımı
    • Satınalma Gaziosmanpaşa Belediyesi Hizmet Alanı Mimari – Kentsel Tasarım Proje Yarışması, İstanbul
    • 3.Ödül Yenişehir Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması, Diyarbakır
    • 3.Mansiyon Gebze Tarihi Kent Merkezi Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması, Kocaeli
    • 3.Mansiyon Dz.K.K’lığı Deniz Müzesi Mimari Proje Yarışması, İstanbul
    • 3.Mansiyon T.C. İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi ve Meclis Salonu Mimari Proje Yarışması
    • 3.Ödül Bursa Osmangazi Belediyesi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması
    • 3.Mansiyon Kahramanmaraş Kültür Parkı Ulusal Mimari Proje Yarışması
    • Hepsini göster: 9 ödül
    Adres
    Mor Sümbül Sokak No: 5A/227
    34746 Batı Ataşehir – İstanbul
    Türkiye
      Add SEO element