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Nomad Leather Goods
Tasarımcılar Balıkesir
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    • NOMAD Leather Goods, Nomad Leather Goods Nomad Leather Goods SanatSanat Eserleri
    NOMAD Leather Goods, Nomad Leather Goods Nomad Leather Goods SanatSanat Eserleri
    NOMAD Leather Goods, Nomad Leather Goods Nomad Leather Goods SanatSanat Eserleri
    NOMAD Leather Goods

    Nomad Leather Goods olarak yüksek kaliteli bitkisel tanenler ile tabaklanmış deri kıllanmaktayız. Boya, kesim, dikim ve desen olmak üzere tasarımların her adımını makina kullanmaksızın el ile yapmaktayız. Kaliteli işçiliği sayesinde 30'dan fazla ülkeye perakende satışımız bulunmaktadır. Usa Chicago, Usa Portland, Holland Netherlands, İngiltere London gibi yurtdışında bazı şehirlerde ki butikler ile iş ortaklığımız bulunmaktadır. Kişisel ürünler tasarladığımız için müşterilerimizin taleplerine önem veriyoruz. Tasarladığımız ürünler haricinde müşterilerimizin de taleplerini (Deri rengi, İp rengi, ürün / desen tasarımı ve örnek alınan üründe istenen ekstralar) değerlendirerek Nomad Leather Goods'tan alacakları ürünleri keyifle uzun yıllar kullanmalarını sağlıyoruz. Nomad Leather Goods olarak "her müşteri, tek müşteri" ilkemiz ve memnun binlerce müşterimiz ile yolumuza devam ediyoruz.

    Hizmetler
    • Handmade
    • leather
    • home
    • Decoration
    • Unique
    • bag
    • wallet
    • vegetable tanned
    • traditional
    • minimal
    • elyapimi
    • deri
    • dekorasyon
    • unik
    • canta
    • cuzdan
    • Hepsini göster: 16 hizme
    Hizmet alanları
    yurt içi yurt dışı ve balıkesir
    Adres
    10900 Balıkesir
    Türkiye
    +90-5425061168 www.zet.com/tasarimci/nomadleathergoods
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