Nomad Leather Goods olarak yüksek kaliteli bitkisel tanenler ile tabaklanmış deri kıllanmaktayız. Boya, kesim, dikim ve desen olmak üzere tasarımların her adımını makina kullanmaksızın el ile yapmaktayız. Kaliteli işçiliği sayesinde 30'dan fazla ülkeye perakende satışımız bulunmaktadır. Usa Chicago, Usa Portland, Holland Netherlands, İngiltere London gibi yurtdışında bazı şehirlerde ki butikler ile iş ortaklığımız bulunmaktadır. Kişisel ürünler tasarladığımız için müşterilerimizin taleplerine önem veriyoruz. Tasarladığımız ürünler haricinde müşterilerimizin de taleplerini (Deri rengi, İp rengi, ürün / desen tasarımı ve örnek alınan üründe istenen ekstralar) değerlendirerek Nomad Leather Goods'tan alacakları ürünleri keyifle uzun yıllar kullanmalarını sağlıyoruz. Nomad Leather Goods olarak "her müşteri, tek müşteri" ilkemiz ve memnun binlerce müşterimiz ile yolumuza devam ediyoruz.