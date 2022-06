ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

HİKAYEMİZ: Bizim ki kuşaklar boyu süren bir sevda öyküsü aslında…Bozcaada'nın binbir bereketli toprağına, eşsiz üzümlerine, zorlu şarapçılığa, cömert doğasına duyduğumuz derin, tutkulu aşkımızın öyküsü…

Bu öykü Bozcaada'da, hayvancılık, bağcılık işi ile uğraşan büyük dedemizin 1930 yılında, şarapçılığı meslek edinmesi ile başlar. 1950 yılında da dedemiz Ahmet Aral İstanbullu bir rum aileye ait olan Dimitrakopulo markasını satın alarak kuşaklar boyu süren ve tam bir "aile işi" ne dönüşecek olan bağcılık ve şarapçılık işini büyütür. Günümüzden otuz yıl önce de Bozcaada'lı Rum çiftçi İspuri Kadani bugünkü Aral çiftliğinin yer aldığı arazisini satışa çıkartır. O yıllarda yine ada'da hayvancılık, bağcılık ve şarapçılıkla uğraşan Babamız rahmetli İlhan Aral bu araziyi satın alır. Dede'den toruna geçen, giderek gelişen şarapcılığımız, Türkiye'nin tanıdığı Ayla, Doruk, Dardanel, Dimitrakopulo gibi her biri ulusal marka olmuş şaraplar ve diğer Aral markalarıyla sürerek günümüze dek ulaşır. Bir zaman sonra bizler de bağlar nedeniyle ada'da daha uzun zaman kalmaya başladık, o sıralarda güzelliğinin farkına pek varamadığımızdan bakımını ihmal ettiğimiz ama yine de çok sevip bağlandığımız bu çiftlikte arkadaşlarımızla piknik yapar ve burasını yaşlandığımız da anılarımızı sıcak tutacağımız bir geçmiş zaman sığınağı olarak kabul ederdik… fakat geçen zaman ve başımıza geri dönen akıllarımız bize burasının sadece kendimize saklayarak heba edilecek bir yer olmadığını gösterdi… Ada da kaldığımız uzun bir zamanın sonunda birdenbire fark ettik ki çiftlik, masum ve sessiz, ancak emek verilirse gelecek vaad eden yetenekli bir çocuk gibi büyütülmeyi bekliyordu… en önemlisi de sahip olduğu doğal değerleri ile bunu hak ediyordu. Ertesi sabah hiç vakit kaybetmeden Güneşin ilk ışıkları ile harekete geçtik, on dört dönümlük bu güzelim araziye arkamızda yükselen tepeden, biraz yukarıdan baktık, ilk görünen iki katlı, üç odalı taş çiftlik evimiz hayallerimizi desteklercesine bize gülümsüyordu. Evin iki yanında ahır olarak yer alan inek damı, saman damı geleceğin konuklarını ağırlayacaklardı, bahçenin diğer köşesinde de kümes, kahya damı, keçi damı ve arı kovanlığı bizde konukseveriz diye sesleniyorlardı. Çocuklar gibi heyecanlıydık sonra oturduk ve her şeyi planladık. Bu güzelim çiftliği doğal haliyle koruyarak geliştirecektik; öyle de yaptık; Bahçemizde ki yüzden fazla ağacın tek bir yaprağına bile zarar vermeden çevre düzenlemesini yaptık, taş evlerimizi aslına uygun onarımla günümüz teknolojisinin konforuyla donatıp on odamızı 1999 yılının Temmuz ayında konaklamaya açtık, her odayı birbirinden farklı, çeyiz inceliğinde döşedik. Bu arada bahçemizi hiç küstürmediğimiz için o da bize cömert davrandı, bağımızda Bozcaada'nın eşsiz üzümleri Çavuş, Vasilaki, Kuntura'nın yanı sıra her yıl eklediğimiz yeni üzüm çeşitlerini vakti geldiğinde toplayıp konuklarımıza sunuyoruz. Sebze bahçemizde domates, biber, patlıcan, börülce, kavun ve karpuz her an taze, istenildiğinde dalından alınabilen meyvelerimiz Armut, İncir, Badem, Zeytin, Nar, Erik, Kiraz, Şeftali ve Ayva ağaçlarımızın sayısı her yıl artarak büyüyor. Çam ağaçlarından oluşan küçük, şirin korumuzda gerili hamaklar, konuklarımıza sessiz ve serin dinlenmeler sunuyor. Çiftliğimizin tam ortasında var olan büyük su kuyumuzun bizden hiç esirgemediği soğuk suyu ile tüm bahçemizi yemyeşil tutuyor. Bu cennet bahçenin bir köşesinde de konuklarımızı tavus kuşlarımız, ördek ve kazlarımız, tavuk ve horozlarımız, hindilerimiz, keçilerimiz, oyuncu kedilerimiz, afacan köpeklerimiz karşılar. Özellikle küçük konuklarımız onlarla öylesine hoş vakit geçirirler ki… İşte bizim Bozcaada'da doğanın kalbinde başlayıp ve kuşaklardır büyüyen sevdamızın hikayesi… Bu sevdamızı sürdürürken dedelerimizin yolumuzu aydınlatan ve değerli miras kabul ettiğimiz şu sözlerini hiç aklımızdan çıkarmıyoruz "Sizi var eden, size verdikleri ile sizi besleyip büyüten Doğa'ya saygı ve sevgi ile sarılın, ona emek verin ve özen gösterin, o size daha da fazlasını geri verecektir, verdiklerini insanlarla paylaşın ki; huzur ve mutluluk artarak çoğalsın, tükenmesin." Doğayı doyasıya yaşayıp, huzur ve mutluluğu paylaşarak çoğaltmak için sizleri de buraya bekliyoruz. Aral Tatil Çiftliği Ahmet ve Arzu Aral