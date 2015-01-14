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BAYTAŞ LIGHTING PROJECT CONTRACT MANUFACTURING INDUSTRY LTD. INC.CO.
Aydınlatmalar Ankara
Genel Bakış 8Projeler (8) 2Yeni Fikirler (2)
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Projeler

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    • YENİ ÜRÜNLERİMİZ CIRCLE HIGH BAY, SIRUS L, BAYTAŞ LIGHTING PROJECT CONTRACT MANUFACTURING INDUSTRY LTD. INC.CO. BAYTAŞ LIGHTING PROJECT CONTRACT MANUFACTURING INDUSTRY LTD. INC.CO. Modern Garaj / Hangar Demir/Çelik Beyaz
    YENİ ÜRÜNLERİMİZ CIRCLE HIGH BAY, SIRUS L, BAYTAŞ LIGHTING PROJECT CONTRACT MANUFACTURING INDUSTRY LTD. INC.CO. BAYTAŞ LIGHTING PROJECT CONTRACT MANUFACTURING INDUSTRY LTD. INC.CO. Modern Duvar & Zemin Demir/Çelik Siyah
    YENİ ÜRÜNLERİMİZ CIRCLE HIGH BAY, SIRUS L
    STAR 60 (MANTAR DİREK), BAYTAŞ LIGHTING PROJECT CONTRACT MANUFACTURING INDUSTRY LTD. INC.CO. BAYTAŞ LIGHTING PROJECT CONTRACT MANUFACTURING INDUSTRY LTD. INC.CO. Akdeniz Bahçe
    STAR 60 (MANTAR DİREK), BAYTAŞ LIGHTING PROJECT CONTRACT MANUFACTURING INDUSTRY LTD. INC.CO. BAYTAŞ LIGHTING PROJECT CONTRACT MANUFACTURING INDUSTRY LTD. INC.CO. Akdeniz Bahçe
    STAR 60 (MANTAR DİREK), BAYTAŞ LIGHTING PROJECT CONTRACT MANUFACTURING INDUSTRY LTD. INC.CO. BAYTAŞ LIGHTING PROJECT CONTRACT MANUFACTURING INDUSTRY LTD. INC.CO. Akdeniz Bahçe
    STAR 60 (MANTAR DİREK)
    SİRUS PROJEKTÖR, BAYTAŞ LIGHTING PROJECT CONTRACT MANUFACTURING INDUSTRY LTD. INC.CO. BAYTAŞ LIGHTING PROJECT CONTRACT MANUFACTURING INDUSTRY LTD. INC.CO. Akdeniz Evler
    SİRUS PROJEKTÖR, BAYTAŞ LIGHTING PROJECT CONTRACT MANUFACTURING INDUSTRY LTD. INC.CO. BAYTAŞ LIGHTING PROJECT CONTRACT MANUFACTURING INDUSTRY LTD. INC.CO. Akdeniz Evler
    SİRUS PROJEKTÖR, BAYTAŞ LIGHTING PROJECT CONTRACT MANUFACTURING INDUSTRY LTD. INC.CO. BAYTAŞ LIGHTING PROJECT CONTRACT MANUFACTURING INDUSTRY LTD. INC.CO. Akdeniz Evler
    SİRUS PROJEKTÖR
    ASTRA PROJEKTÖR, BAYTAŞ LIGHTING PROJECT CONTRACT MANUFACTURING INDUSTRY LTD. INC.CO. BAYTAŞ LIGHTING PROJECT CONTRACT MANUFACTURING INDUSTRY LTD. INC.CO. Akdeniz Evler
    ASTRA PROJEKTÖR, BAYTAŞ LIGHTING PROJECT CONTRACT MANUFACTURING INDUSTRY LTD. INC.CO. BAYTAŞ LIGHTING PROJECT CONTRACT MANUFACTURING INDUSTRY LTD. INC.CO. Akdeniz Evler
    ASTRA PROJEKTÖR
    PURSAKLAR BELEDİYESİ ANKARA , BAYTAŞ LIGHTING PROJECT CONTRACT MANUFACTURING INDUSTRY LTD. INC.CO. BAYTAŞ LIGHTING PROJECT CONTRACT MANUFACTURING INDUSTRY LTD. INC.CO. Akdeniz Evler
    PURSAKLAR BELEDİYESİ ANKARA , BAYTAŞ LIGHTING PROJECT CONTRACT MANUFACTURING INDUSTRY LTD. INC.CO. BAYTAŞ LIGHTING PROJECT CONTRACT MANUFACTURING INDUSTRY LTD. INC.CO. Akdeniz Evler
    PURSAKLAR BELEDİYESİ ANKARA , BAYTAŞ LIGHTING PROJECT CONTRACT MANUFACTURING INDUSTRY LTD. INC.CO. BAYTAŞ LIGHTING PROJECT CONTRACT MANUFACTURING INDUSTRY LTD. INC.CO. Akdeniz Evler
    +2
    PURSAKLAR BELEDİYESİ ANKARA
    KELEBEK SU PARKI, BAYTAŞ LIGHTING PROJECT CONTRACT MANUFACTURING INDUSTRY LTD. INC.CO. BAYTAŞ LIGHTING PROJECT CONTRACT MANUFACTURING INDUSTRY LTD. INC.CO. Akdeniz Bahçe
    KELEBEK SU PARKI, BAYTAŞ LIGHTING PROJECT CONTRACT MANUFACTURING INDUSTRY LTD. INC.CO. BAYTAŞ LIGHTING PROJECT CONTRACT MANUFACTURING INDUSTRY LTD. INC.CO. Akdeniz Bahçe
    KELEBEK SU PARKI, BAYTAŞ LIGHTING PROJECT CONTRACT MANUFACTURING INDUSTRY LTD. INC.CO. BAYTAŞ LIGHTING PROJECT CONTRACT MANUFACTURING INDUSTRY LTD. INC.CO. Akdeniz Bahçe
    +2
    KELEBEK SU PARKI
    Hepsini göster: 8 proje

    Baytaş Aydınlatma 

    'RENGİNİ BAŞTAN YARAT' sloganı çerçevesinde, Power led teknolojisinde elde ettiği  yedi yıllık armatür tasarımı ve imalatı tecrübesinide üstüne koyarak 2011 yılında Ankarada kuruldu. Kuruluşuna paralel olarak marka tescillerini aldığı BAYLED ve BAYLIGHT markaları ile aydınlatma sektöründe yerini almış oldu.

    Üretmekte olduğu ürünlerin yüzde yüz kendi tasarımı olmasına özen gösteren ve imalatını yaptığı her ürün için Endüstriyel Tasarım Tescillerini alan firmamız her geçen gün ürün gamını ve güvenirliliğini arttırmaktadır.

    Bünyesinde bulunan kalıphanesinde son teknoloji işleme merkezleri (CNC), plastik enjeksiyon makinaları ve yardımcı universal makina ve tezgahları ile hatasız imalat için  AR-GE  ve kalıp çalışmalarına her geçen gün yenisini ekleyerek devam etmektedir.

    İlk günden itibaren ilke edinip, çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ile müşteri memnuniyeti odaklı ürün geliştirme ve imalatı ile rakiplerinden ayrılan Baytaş Aydınlatma 2016 yılına kadar 15 ten fazla Avrupa ve Ortadoğu ülkesine imalat hacminin %70 oranında ihracat yapmayı hedeflemektedir.

    Baytaş Aydınlatma ürün kalitesi ve vizyonu ile sektöründe en tepede yer almayı hedefleyen, uzmanlaşmış kadrosu, hızla büyüyen hacmi ve güvenilir ürünleri ile her daim müşterilerimizin ve sektörün hizmetinde olmaya devam edecektir.

    Baytaş Aydınlatma “AYDINLATMA GEREÇLERİ İMALATÇILARI DERNEĞİ (AGİD)” üyesidir.

    Baytas Lighting
    was founded in Ankara in 2011, following seven years of experience gained in Power LED technology, based on the motto, “RE-DESIGN YOUR COLOUR”.  In line with its establishment, registered trade marks BAYLED and BAYLIGHT have also found their places in the lighting sector.

    Taking extreme care in manufacturing only the registered products elaborately designed by us, our company continues to increase its number of products and to increase its customers’ trust.

    We continue to increase our efforts in our R&D department to produce flawless moulds using latest technology CNC machining centers, plastic extrusion machines, as well as high accuracy universal machine tools.

    Distinguished from its competitors by QUALITY MANAGEMENT SYSTEM implemented from the very first day, aiming at developing and manufacturing customer satisfaction focused products, Baytas Lighting aims at 50% of its output to over 10 European and Middle Eastern countries by 2016.

    Aiming at being on the top of the sector, Baytas Lighting will continue to serve its customers and the sector through its highly specialized personnel, fast growing range and reliable product range.

    Baytas Aydınlatma is a member of AGID – Lighting Luminers Manufacturers Association

    Baytas Aydınlatma is a member of ATMK – Turkish National Committee on Illumination

    Hizmetler
    LEDLİ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TASARIM VE İMALATI
    Hizmet alanları
    • DIŞ MEKAN AYDINLATMA ÜRÜNLERİ
    • Ankara
    Şirket ödülleri
    A'DESIGN AWARD WINNER 2013 2012-2013 SILVER A ÖDÜLÜ
    Adres
    SİNCAN SANAYİ SİTESİ AHİ EVRAN MAH. 225. CAD. NO:84 SİNCAN
    06935 Ankara
    Türkiye
    +90-3123957635 www.baytasaydinlatma.com
    Yasal mülkiyet

    TASARIM TESCİL  VE MARKA TESCİLLER

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