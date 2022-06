BAYTAŞ LIGHTING PROJECT CONTRACT MANUFACTURING INDUSTRY LTD. INC.CO.

Baytaş Aydınlatma

'RENGİNİ BAŞTAN YARAT' sloganı çerçevesinde, Power led teknolojisinde elde ettiği yedi yıllık armatür tasarımı ve imalatı tecrübesinide üstüne koyarak 2011 yılında Ankarada kuruldu. Kuruluşuna paralel olarak marka tescillerini aldığı BAYLED ve BAYLIGHT markaları ile aydınlatma sektöründe yerini almış oldu.

Üretmekte olduğu ürünlerin yüzde yüz kendi tasarımı olmasına özen gösteren ve imalatını yaptığı her ürün için Endüstriyel Tasarım Tescillerini alan firmamız her geçen gün ürün gamını ve güvenirliliğini arttırmaktadır.

Bünyesinde bulunan kalıphanesinde son teknoloji işleme merkezleri (CNC), plastik enjeksiyon makinaları ve yardımcı universal makina ve tezgahları ile hatasız imalat için AR-GE ve kalıp çalışmalarına her geçen gün yenisini ekleyerek devam etmektedir.

İlk günden itibaren ilke edinip, çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ile müşteri memnuniyeti odaklı ürün geliştirme ve imalatı ile rakiplerinden ayrılan Baytaş Aydınlatma 2016 yılına kadar 15 ten fazla Avrupa ve Ortadoğu ülkesine imalat hacminin %70 oranında ihracat yapmayı hedeflemektedir.

Baytaş Aydınlatma ürün kalitesi ve vizyonu ile sektöründe en tepede yer almayı hedefleyen, uzmanlaşmış kadrosu, hızla büyüyen hacmi ve güvenilir ürünleri ile her daim müşterilerimizin ve sektörün hizmetinde olmaya devam edecektir.

Baytaş Aydınlatma “AYDINLATMA GEREÇLERİ İMALATÇILARI DERNEĞİ (AGİD)” üyesidir.

Baytas Lighting

was founded in Ankara in 2011, following seven years of experience gained in Power LED technology, based on the motto, “RE-DESIGN YOUR COLOUR”. In line with its establishment, registered trade marks BAYLED and BAYLIGHT have also found their places in the lighting sector.

Taking extreme care in manufacturing only the registered products elaborately designed by us, our company continues to increase its number of products and to increase its customers’ trust.

We continue to increase our efforts in our R&D department to produce flawless moulds using latest technology CNC machining centers, plastic extrusion machines, as well as high accuracy universal machine tools.

Distinguished from its competitors by QUALITY MANAGEMENT SYSTEM implemented from the very first day, aiming at developing and manufacturing customer satisfaction focused products, Baytas Lighting aims at 50% of its output to over 10 European and Middle Eastern countries by 2016.

Aiming at being on the top of the sector, Baytas Lighting will continue to serve its customers and the sector through its highly specialized personnel, fast growing range and reliable product range.

Baytas Aydınlatma is a member of AGID – Lighting Luminers Manufacturers Association

Baytas Aydınlatma is a member of ATMK – Turkish National Committee on Illumination