Plaza Yapı Malzemeleri

Plaza Yapı kurulduğu 1989 yılından bu yana, Türkiye temsilcisi olduğu bir çok Avrupa firmasının banyo , mutfak ürünleri ile seramik karolarının ithalatını yapmakta ve bunların gerek kendi mağazasında perakende satışını gerekse yılların deneyimi ile Türkiye’nin bir çok seçkin inşaat projesine doğrudan satışını sağlamaktadır.
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- Adres
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Tepecik Yolu Alkent Sitesi F2 Blok 11/12
34335 Istanbul
Türkiye
+90-2122849565 www.plazayapi.com