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Plaza Yapı Malzemeleri
Karo, Taş & Tezgâhlar Istanbul
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    • Plaza Yapı kurulduğu  1989 yılından bu yana, Türkiye temsilcisi olduğu bir çok Avrupa firmasının banyo , mutfak ürünleri ile seramik karolarının ithalatını yapmakta ve bunların gerek kendi mağazasında perakende satışını  gerekse yılların deneyimi ile Türkiye’nin bir çok seçkin inşaat projesine  doğrudan  satışını sağlamaktadır.

    Hizmetler
    • Banyo & Mutfak & Seramik Duvar ve Yer Seramik
    • Banyo Ürünleri
    • Mimari Çizim
    Hizmet alanları
    • banyo
    • mutfak
    • Seramik
    • KONUT
    • ev
    • Villa
    • oteller
    • Özel Mülk
    • Müstakil
    • Dış Mekanlar
    • Bahçeler
    • bahçe havuzları
    • havuz
    • Havuz Kenarı
    • Residence
    • Mağazalar
    • Alışveriş Merkezi
    • Cafe & Bar
    • Restaurant
    • Ofis Alanları
    • Spor Salonları
    • Yaşam Merkezleri
    • Havalimanı
    • Dükkanlar
    • Kongre Merkezleri
    • okullar
    • Klinikler
    • hastaneler
    • Özel Muayenehaneler
    • Sağlık Merkezleri
    • Oto Galeri
    • Hepsini göster: 31 hizmet alanı
    Adres
    Tepecik Yolu Alkent Sitesi F2 Blok 11/12
    34335 Istanbul
    Türkiye
    +90-2122849565 www.plazayapi.com
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