Plaza Yapı Malzemeleri

Plaza Yapı kurulduğu 1989 yılından bu yana, Türkiye temsilcisi olduğu bir çok Avrupa firmasının banyo , mutfak ürünleri ile seramik karolarının ithalatını yapmakta ve bunların gerek kendi mağazasında perakende satışını gerekse yılların deneyimi ile Türkiye’nin bir çok seçkin inşaat projesine doğrudan satışını sağlamaktadır.