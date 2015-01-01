AKC eCommerce

Firmamız, 1990 yılından itibaren tekstilde, üretim- ithalat-ihracat alanında öncü rol oynayan, köklü bir kuruluşun iştirakleriyle 2013 yılında faaliyetlerine başlamıştır. İştiraki olduğu firmadan aldığı güçlü sermaye ve tecrübe ile online alanda da faaliyetlerine başlamış bulunmaktadır. Bünyesinde bulundurduğu birçok marka ve ürün konseptlerini, online satış konusunda faaliyet gösteren firmalara, başta Tekstil ürünleri olmak üzere birçok alt yapı ve hizmet sunmaktadır.