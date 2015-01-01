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AKC eCommerce
Online Mağazalar İstanbul
Genel Bakış 3Projeler (3) 1Yeni Fikirler (1)
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Projeler

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    • Tedarik Tekstil Akc Bilişim Tic ve San A.Ş, AKC eCommerce AKC eCommerce Yatak OdasıTekstil Ürünleri Tekstil Rengarenk
    Tedarik Tekstil Akc Bilişim Tic ve San A.Ş
    Evinizin Şıklığı, AKC eCommerce AKC eCommerce BanyoTekstil Ürünleri & Aksesuarlar Pamuklu Mor
    Evinizin Şıklığı, AKC eCommerce AKC eCommerce BanyoAksesuarlar Pamuklu Rengarenk
    Evinizin Şıklığı
    2015 Ranforce Nevresim Takımları, AKC eCommerce AKC eCommerce Akdeniz Yatak Odası
    2015 Ranforce Nevresim Takımları

    Firmamız, 1990 yılından itibaren tekstilde, üretim- ithalat-ihracat alanında öncü rol oynayan, köklü bir kuruluşun iştirakleriyle 2013 yılında faaliyetlerine başlamıştır. İştiraki olduğu firmadan aldığı güçlü sermaye ve tecrübe ile online alanda da faaliyetlerine başlamış bulunmaktadır. Bünyesinde bulundurduğu birçok marka ve ürün konseptlerini, online satış konusunda faaliyet gösteren firmalara, başta Tekstil ürünleri olmak üzere birçok alt yapı ve  hizmet sunmaktadır.

    Hizmetler
    • Ev Tekstil Ürünleri Satışı
    • E-Ticaret Danışmanlık
    Hizmet alanları
    istanbul ve istanbul Turkey
    Adres
    Güneşli Mah. Mahmutbey Cad. No:145/A Bagcilar
    34202 İstanbul
    Türkiye
    +90-2126752067 www.akcecommerce.com
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