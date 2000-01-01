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dizayn perde
Perde, Panjur & Jaluziler Çanakkale
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    • İsa begov hotel sarajova, dizayn perde dizayn perde Klasik Sergi Alanları
    İsa begov hotel sarajova, dizayn perde dizayn perde Klasik Sergi Alanları
    İsa begov hotel sarajova, dizayn perde dizayn perde Klasik Sergi Alanları
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    İsa begov hotel sarajova
    Dizayn Perde, dizayn perde dizayn perde Pencere & KapılarPerde & Tüller
    Dizayn Perde

    Firmamız 2000 yılında Çanakkale’de perde sektöründe hizmet vermeye başlamıştır. Ürün kalitesi ve müşteri memnuniyeti politikasıyla Çanakkale’de kısa zamanda isim yapan firmamız. Geride bıraktığı 13 yıl boyunca kazandığı deneyim ve müşteri portföyüyle kendini kanıtlayarak büyüklerin ve kaliteye önem verenlerin tercihi haline gelmiştir.

        Bu süre içerisinde perdenin yanında ev dekorasyonu üzerine çalışmalarını genişleten firmamız, döşemelik kumaş, duvar kağıdı ve halı sektörüne de girerek müşterilerinin dekorasyon konusunda ihtiyaç duyduğu her alanda hizmet vermeye devam etmektedir.      Ev dekorasyonu konusunda uzman kadromuzla kişiye özgü tasarımlar geliştirilerek müşterimilerimizin hayallerindeki mekanları tasarlıyoruz.

    Adres
    ATATÜRK CADDESİ NO:268
    17020 Çanakkale
    Türkiye
    +90-2862141450 dizaynperde.com.tr
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