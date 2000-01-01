dizayn perde

Firmamız 2000 yılında Çanakkale’de perde sektöründe hizmet vermeye başlamıştır. Ürün kalitesi ve müşteri memnuniyeti politikasıyla Çanakkale’de kısa zamanda isim yapan firmamız. Geride bıraktığı 13 yıl boyunca kazandığı deneyim ve müşteri portföyüyle kendini kanıtlayarak büyüklerin ve kaliteye önem verenlerin tercihi haline gelmiştir.

Bu süre içerisinde perdenin yanında ev dekorasyonu üzerine çalışmalarını genişleten firmamız, döşemelik kumaş, duvar kağıdı ve halı sektörüne de girerek müşterilerinin dekorasyon konusunda ihtiyaç duyduğu her alanda hizmet vermeye devam etmektedir. Ev dekorasyonu konusunda uzman kadromuzla kişiye özgü tasarımlar geliştirilerek müşterimilerimizin hayallerindeki mekanları tasarlıyoruz.