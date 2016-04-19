Perde sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Ege Perde; ürün konsepti olarak sürekli gelişen, dünya perde pazarındaki gelişmeleri yakından takip ederek güncel perde trendlerini müşterileriyle buluşturan, kalite ve moda anlayışı ile perde sektöründe öncü bir marka olma hedefine her gün biraz daha yaklaşmaktadır.Zengin perde çeşitlerimiz, kaliteli ve tamamen size özel işçiliğimiz, en iyi malzeme, satış öncesi ve sonrası müşteri memnuniyetini ilke edinmiş uzman personelimizle her zaman yanınızda olduk, olmaya da devam edeceğiz.Perdeler yaşam tarzınızı doğrudan yansıtan, bulunduğu ortamın dokusuyla ve unsurlarıyla bütünleştiğinde önemi daha da artan mekanınızın en önemli öğelerinden biridir. Mekanınızı oluşturan bileşenler güneş ışığıyla doğru şekilde aktive olduğunda canlılık ve zenginlik kazanır.Bu aktivasyonu yönlendiren ve kontrol eden öğe de perdedir.2 katlı showroom'da Elvin, Designroom, Chanan, Home store, F.C.U, Taç, Brillant, Epengle, Chanan Kids, Chanan Unique, Casari, Arda, Kings Silk, Casa Di Luna, Evce, Novatex Italian Fabrics, Rustika Spanish Fabrics, Rasch, BN, Seoul Wallpaper ürünleri ve ithal lamine ve laminant parke satılıyor...