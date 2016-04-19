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ege perde
Perde, Panjur & Jaluziler İzmir
Genel Bakış 10Projeler (10) 2Yeni Fikirler (2)
Değerlendirmeler (15)
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Projeler

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  • Premium'a geç
    • Güzelbahçe Perde Uygulaması, ege perde ege perde Kırsal Oturma Odası
    Güzelbahçe Perde Uygulaması, ege perde ege perde Kırsal Oturma Odası
    Güzelbahçe Perde Uygulaması, ege perde ege perde Kırsal Oturma Odası
    +9
    Güzelbahçe Perde Uygulaması
    İzzet Ulusman Motorlu Ahşap Jaluzi Gölgelendirme, ege perde ege perde Modern Kış Bahçesi Ahşap Ahşap rengi
    İzzet Ulusman Motorlu Ahşap Jaluzi Gölgelendirme
    OSMANBEY KONAKLARI / GÜZELBAHÇE CAM BALKON PLİSE SİSTEM UYGULAMASI , ege perde ege perde
    OSMANBEY KONAKLARI / GÜZELBAHÇE CAM BALKON PLİSE SİSTEM UYGULAMASI , ege perde ege perde
    OSMANBEY KONAKLARI / GÜZELBAHÇE CAM BALKON PLİSE SİSTEM UYGULAMASI , ege perde ege perde
    +2
    OSMANBEY KONAKLARI / GÜZELBAHÇE CAM BALKON PLİSE SİSTEM UYGULAMASI
    ELİF HANIM TESLİMAT, ege perde ege perde Akdeniz Oturma Odası
    ELİF HANIM TESLİMAT
    FON & FON TÜL & STOR , ege perde ege perde Modern Oturma Odası Turkuaz
    FON & FON TÜL & STOR
    OVACIK ÇEŞME BAĞ EVİ , ege perde ege perde Kırsal Oturma Odası
    OVACIK ÇEŞME BAĞ EVİ , ege perde ege perde Kırsal Balkon, Veranda & Teras
    OVACIK ÇEŞME BAĞ EVİ , ege perde ege perde Kırsal Balkon, Veranda & Teras
    +3
    OVACIK ÇEŞME BAĞ EVİ
    Hepsini göster: 10 proje

    Perde sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Ege Perde; ürün konsepti olarak sürekli gelişen, dünya perde pazarındaki gelişmeleri yakından takip ederek güncel perde trendlerini müşterileriyle buluşturan, kalite ve moda anlayışı ile perde sektöründe öncü bir marka olma hedefine her gün biraz daha yaklaşmaktadır.Zengin perde çeşitlerimiz, kaliteli ve tamamen size özel işçiliğimiz, en iyi malzeme, satış öncesi ve sonrası müşteri memnuniyetini ilke edinmiş uzman personelimizle her zaman yanınızda olduk, olmaya da devam edeceğiz.Perdeler yaşam tarzınızı doğrudan yansıtan, bulunduğu ortamın dokusuyla ve unsurlarıyla bütünleştiğinde önemi daha da artan mekanınızın en önemli öğelerinden biridir. Mekanınızı oluşturan bileşenler güneş ışığıyla doğru şekilde aktive olduğunda canlılık ve zenginlik kazanır.Bu aktivasyonu yönlendiren ve kontrol eden öğe de perdedir.2 katlı showroom'da Elvin, Designroom, Chanan, Home store, F.C.U, Taç, Brillant, Epengle, Chanan Kids, Chanan Unique, Casari, Arda, Kings Silk, Casa Di Luna, Evce, Novatex Italian Fabrics, Rustika Spanish Fabrics, Rasch, BN, Seoul Wallpaper ürünleri ve ithal lamine ve laminant parke satılıyor...

    Hizmetler
    PERDE – DÖŞEMELİK KUMAŞ- DUVAR KAĞIDI
    Hizmet alanları
    TOPTAN – PERAKENDE ve İzmir
    Şirket ödülleri
    RED DOT DESİGN AWARD
    Adres
    Çamtepe Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No.195/B Narlıdere
    35280 İzmir
    Türkiye
    +90-5302064600 www.egeperde.com

    Değerlendirmeler

    İrem Doluyurt
    Gerçekten çok memnun kaldık yıllardır bu perdeleri kullanıyorum temizliği de bi o kadar kolay. Çok kaliteli ürünleri var ben cok memnunum herkese tavsiye ederim. Perdelerin dokulari kalitesi fiyatına göre çok güzel. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.
    9 ay önce
    Hüseyin Cakar
    3 yıldır ne zaman perdeye ile ilgili bir ihtiyacım olsa hep yanı başımda sizleri buldum en yakın arkadaş dost gibisiniz ilginiz ve emeğiniz için çok teşekkür ederim .
    9 ay önce
    Funda Yuksel
    Mücahit bey ve ekibi evimin motorlu ve motorsuz stor perde, tül perde, duvar kağıdı ve kumaş döşeme işlerini yaptı. Gayet titiz ve profesyonelce bizimle ilgilendiler. Ekip olarak oldukça başarılı ve yardımseverler.Kendilerinden çok memnun kaldık. Sevgili Ege Perde ekibi taşınma sürecimi kolaylaştırdığınız, ve verdiğiniz tavsiyelerle doğru kararlar almamızı sağladığınız için sizlere çok teşekkür ederiz. Yine yeniden görüşmek üzere.
    8 ay önce
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