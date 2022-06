Visage Home Style

"Hayal gücü ve yaratıcılık bilgiden daha önemlidir.Bilginin sınırları var, ama hayal gücü tüm evreni kucaklar..." Albert Einstein.

Izmir Alsancak'ta 1991 yılında kurulan Visage markası, Faruk ve Nesrin Piskiner'in özgün tarzı ve çalısmalarıyla Ege'yi evrensel perde ve dösemelik kumas tasarımlarıyla tanıstırdı. 2008 yılında Mimar Enis Piskiner ve kardesleri Marka Yöneticisi, tasarımcı kimligiyle Bernis Piskiner ve Endüstri Sistemleri Mühendisi, tasarımcı kimligiyle Selin Piskiner'in enerjisi ve vizyonu ile tecrübe gençlesti. Gençlerin katılımıyla birlikte ürün yelpazesi genisledi, Paket ürünler hazırlandı ve Izmir'de öncü firma olarak, ev tekstili sektöründe bir ilke imza atarak, özgün tasarımlarla marka satıslarına online satısı da ekledi. Genç nesil, 3 sene boyunca master için bulundukları Milano'dan aldıkları batılı kültürün ufuguyla ve degisik sektörlerde edinlikleri is tecrübeleri ile sirkete yeni bir bakıs açısıyla birlikte, yeni tasarımlar kazandırdılar.

Visage, birçok tanınmıs otel zincirlerine hizmet vermektedir. Ayrıca özgün daire, villa, isyeri, yat, restoran, sahne gibi çok amaçlı kullanım mekanlarını farklı bir çizgide giydirmektedir. Çok sayıda yerli ve ithal perde ve dösemelik kumaşları ile herkesin zevkine uygun konsept olusturabilmektedir. Firmamız, akıllı sistem perdeleri ve storları, jaluzi, blackout, ahsap jaluzi, özel naturel doku storları uygulamaktadır. Zengin perde aksesuar çesitleriyle, kisiye özel çizim ve tasarım çalısmaları yapılmaktadır. Ayrıca perde konseptlerini destekleyen duvar kagıdı koleksiyonu da bulunmaktadır. Son olarak da yeni eklenen tasarım abajurlar, paket pano perdeler, zengin yastık çeşidi, puf, goblen kilim ve deri yastık, runner ve halılar ile tasarım ürünlerinin yelpazesini genişletip, ev dekorasyonununa yeni bir vizyon getirmektedir.

Yaratıcılık, degisim, inovasyon, kalite ve mükemmeliyetçilik ilkelerini esas alarak belirleyici ve öncü bir moda yaratmak vizyonu ile müsteri memnuniyetini hedefleyerek 24 yıldır hizmet vermekteyiz.

We are a family home textile company that sells fabrics (drapery & upholstery) in Turkey since 1991. We design curtains for many beautiful houses, hotels, boutique hotels, hospital, restaurants, yachts and many other projects. Then, we apply them. we also sell fabrics for their sofas. At the same time, we design new products and we have an online shop since 1 year which we sell those products that we design such as cushions, poufs, lampshades, lamps, tablecloth, runners, pockes of curtains with certain dimensions, bags, curtain rods, rugs, leather tableclots and cup holders and etc. And for the future we are working on the new products and design.