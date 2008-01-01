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Visage Home Style
Perde, Panjur & Jaluziler İzmir
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

Yeni proje
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    • Etkinlik - İzmir, Alaçatı, Visage Home Style Visage Home Style İç Dekorasyon
    Etkinlik - İzmir, Alaçatı, Visage Home Style Visage Home Style İç Dekorasyon
    Etkinlik - İzmir, Alaçatı, Visage Home Style Visage Home Style İç Dekorasyon
    +8
    Etkinlik - İzmir, Alaçatı
    ONLINE SHOP VISAGE HOME STYLE - http://www.visage.com.tr/online-shop, Visage Home Style Visage Home Style İç Dekorasyon
    ONLINE SHOP VISAGE HOME STYLE - http://www.visage.com.tr/online-shop, Visage Home Style Visage Home Style İç Dekorasyon
    ONLINE SHOP VISAGE HOME STYLE - http://www.visage.com.tr/online-shop, Visage Home Style Visage Home Style İç Dekorasyon
    +16
    ONLINE SHOP VISAGE HOME STYLE - http://www.visage.com.tr/online-shop
    A Project by Visage Home Style , Visage Home Style Visage Home Style Modern Oturma Odası
    A Project by Visage Home Style , Visage Home Style Visage Home Style Modern Oturma Odası
    A Project by Visage Home Style , Visage Home Style Visage Home Style Modern Oturma Odası
    +5
    A Project by Visage Home Style
    A Project by Visage Home Style (Türkiye), Visage Home Style Visage Home Style İç Dekorasyon
    A Project by Visage Home Style (Türkiye), Visage Home Style Visage Home Style İç Dekorasyon
    A Project by Visage Home Style (Türkiye), Visage Home Style Visage Home Style İç Dekorasyon
    +7
    A Project by Visage Home Style (Türkiye)

    "Hayal gücü ve yaratıcılık bilgiden daha önemlidir.Bilginin sınırları var, ama hayal gücü tüm evreni kucaklar..."                                              Albert Einstein.                                                                                          

      Izmir Alsancak'ta 1991 yılında kurulan Visage markası, Faruk ve Nesrin Piskiner'in özgün tarzı ve çalısmalarıyla Ege'yi evrensel perde ve dösemelik kumas tasarımlarıyla tanıstırdı. 2008 yılında Mimar Enis Piskiner ve kardesleri Marka Yöneticisi, tasarımcı kimligiyle Bernis Piskiner ve Endüstri Sistemleri Mühendisi, tasarımcı kimligiyle Selin Piskiner'in enerjisi ve vizyonu ile tecrübe gençlesti. Gençlerin katılımıyla birlikte ürün yelpazesi genisledi, Paket ürünler hazırlandı ve Izmir'de öncü firma olarak, ev tekstili sektöründe bir ilke imza atarak, özgün tasarımlarla marka satıslarına online satısı da ekledi. Genç nesil, 3 sene boyunca master için bulundukları Milano'dan aldıkları batılı kültürün ufuguyla ve degisik sektörlerde edinlikleri is tecrübeleri ile sirkete yeni bir bakıs açısıyla birlikte, yeni tasarımlar kazandırdılar.

    Visage, birçok tanınmıs otel zincirlerine hizmet vermektedir. Ayrıca özgün daire, villa, isyeri, yat, restoran, sahne gibi çok amaçlı kullanım mekanlarını farklı bir çizgide giydirmektedir. Çok sayıda yerli ve ithal perde ve dösemelik kumaşları ile herkesin zevkine uygun konsept olusturabilmektedir. Firmamız, akıllı sistem perdeleri ve storları, jaluzi, blackout, ahsap jaluzi, özel naturel doku storları uygulamaktadır. Zengin perde aksesuar çesitleriyle, kisiye özel çizim ve tasarım çalısmaları yapılmaktadır. Ayrıca perde konseptlerini destekleyen duvar kagıdı koleksiyonu da bulunmaktadır. Son olarak da yeni eklenen tasarım abajurlar, paket pano perdeler, zengin yastık çeşidi, puf, goblen kilim ve deri yastık, runner ve halılar ile tasarım ürünlerinin yelpazesini genişletip, ev dekorasyonununa yeni bir vizyon getirmektedir.

    Yaratıcılık, degisim, inovasyon, kalite ve mükemmeliyetçilik ilkelerini esas alarak belirleyici ve öncü bir moda yaratmak vizyonu ile müsteri memnuniyetini hedefleyerek 24 yıldır hizmet vermekteyiz.

    We are a family home textile company that sells fabrics (drapery & upholstery) in Turkey since 1991. We design curtains for many beautiful houses, hotels, boutique hotels, hospital, restaurants, yachts and many other projects.  Then, we apply them. we also sell fabrics for their sofas. At the same time, we design new products and we have an online shop since 1 year which we sell those products that we design such as cushions, poufs, lampshades, lamps, tablecloth, runners, pockes of curtains with certain dimensions, bags, curtain rods, rugs, leather tableclots and cup holders and etc. And for the future we are working on the new products and design. 

    Hizmetler
    • Perdelik ve döşemelik kumaş
    • perde dikim ve montajı
    • sistemli ve motorlu perdeler
    • montaj
    • servis
    • tasarım ekibimiz tarafından hazırlanan abajur ve avize gibi ev dekorasyonuna ait tasarımlar üretilmekte ve mağazamızda ve online satış sitemizde satılmaktadır.
    Hizmet alanları
    ev tekstili
    Adres
    Karabaglar, Yeşillik Cad., No:189/4
    35400 İzmir
    Türkiye
    +90-2322372794 www.visage.com.tr

    Değerlendirmeler

    Gizem Günel
    Kalitesiyle, güvenilirliğiyle, harika işçiliğiyle ve her daim güler yüzlü ekibiyle “İyi ki var!” dediğimiz firmadır 🤗🙏 İyi ki varsın Visage; elinin değdiği her yeri o muhteşem dokunuşlarınla güzelleştiriyorsun 💜
    2 yıldan fazla önce
    Halas Kardeşler
    Eskiyen koltuk yüzeylerimin kumaşlarını Visage'dan temin ettik.Kumaş seçiminde çok yardımcı oldukları gibi bize çok becerikli bir döşemecide tavsiye ettiler.Visage sayesinde evimin havası değişdi. Tüm tanıdıklarıma VİSAGE'ı tavsye ederim.. Halas Kardeşler
    2 yıldan fazla önce
    Sine Demirhan
    Visage tekstilden evimin perdelerimi yaptırdım ve döşemelik kumaşlarımı aldım çok memnun kaldım her keseye uygun kumaşlar mevcut ve tüm ürünlerinin üzerinde fiyat etiketi var ayrıca visage ailesine ilgi, alaka, güler yüz ve samimiyeti için çok teşekkür ederim bana kendimi özel hisettirdiğiniz için çok teşekkür ederim iyiki varsınız🙏💗
    2 yıldan fazla önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
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