현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Sofistike
Mobilya & Aksesuarlar İzmir
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • dekoratif ve fonksiyonel: vazo, Sofistike Sofistike Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    dekoratif ve fonksiyonel: vazo, Sofistike Sofistike Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    dekoratif ve fonksiyonel: vazo, Sofistike Sofistike Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    +2
    dekoratif ve fonksiyonel: vazo
    Göz alıcı sofralar, Sofistike Sofistike Yemek OdasıYemek Takımı & Bardaklar
    Göz alıcı sofralar, Sofistike Sofistike Yemek OdasıYemek Takımı & Bardaklar
    Göz alıcı sofralar, Sofistike Sofistike Yemek OdasıYemek Takımı & Bardaklar
    +20
    Göz alıcı sofralar

    Sofistike, 30 yılı aşkın süredir mutfak, mobilya ve dekorasyon çözümleri konusunda kupon üretim anlayışıyla hizmet veren As Tasarım Mimarlık’ın İzmir’de hayata geçirdiği yeni markası.. İzmir’de yeni bir ev alışverişi deneyimi fikriyle yola çıkan Sofistike mağaza, As Tasarım Mimarlık’ın yıllara dayanan sektörel tecrübesiyle, yaşam alanlarınıza prestijli bir dokunuş kazandıracak dünyaca ünlü sofra ve ev aksesuarı markalarının özel koleksiyonlarını İzmir’de ilk defa ve yalnızca mağazasında bir araya getiriyor.

    Hizmetler
    • Lüks ev aksesuarları
    • Limitli koleksiyon obje ve aksesuarlar
    Hizmet alanları
    • dekoratif obje
    • aksesuar
    • iç dekorasyon
    • cam
    • Sanat Eserleri ve Antika
    • sanat
    • hediyelik
    • İzmir
    • Hepsini göster: 8 hizmet alanı
    Adres
    Şair Eşref Bulvarı 37/A Alsancak
    35220 İzmir
    Türkiye
    +90-2324212821 www.sofistike.com.tr
      Add SEO element