Sofistike, 30 yılı aşkın süredir mutfak, mobilya ve dekorasyon çözümleri konusunda kupon üretim anlayışıyla hizmet veren As Tasarım Mimarlık’ın İzmir’de hayata geçirdiği yeni markası.. İzmir’de yeni bir ev alışverişi deneyimi fikriyle yola çıkan Sofistike mağaza, As Tasarım Mimarlık’ın yıllara dayanan sektörel tecrübesiyle, yaşam alanlarınıza prestijli bir dokunuş kazandıracak dünyaca ünlü sofra ve ev aksesuarı markalarının özel koleksiyonlarını İzmir’de ilk defa ve yalnızca mağazasında bir araya getiriyor.
- Hizmetler
- Lüks ev aksesuarları
- Limitli koleksiyon obje ve aksesuarlar
- Hizmet alanları
- dekoratif obje
- aksesuar
- iç dekorasyon
- cam
- Sanat Eserleri ve Antika
- sanat
- hediyelik
- İzmir
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- Adres
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Şair Eşref Bulvarı 37/A Alsancak
35220 İzmir
Türkiye
+90-2324212821 www.sofistike.com.tr