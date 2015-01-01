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Uçan Ev Home Concept
Mobilya & Aksesuarlar İstanbul
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Projeler

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    • Ucan Ev, Uçan Ev Home Concept Uçan Ev Home Concept İç Dekorasyon
    Ucan Ev, Uçan Ev Home Concept Uçan Ev Home Concept İç Dekorasyon
    Ucan Ev, Uçan Ev Home Concept Uçan Ev Home Concept İç Dekorasyon
    +2
    Ucan Ev
    Dilim Sehpa, Uçan Ev Home Concept Uçan Ev Home Concept İç Dekorasyon
    Dilim Sehpa, Uçan Ev Home Concept Uçan Ev Home Concept İç Dekorasyon
    Dilim Sehpa

    Uçan Ev, 2015 yılında kurulmuştur. Geri dönüşüm ve ham malzemeler kullanılarak tasarımlarını ortaya çıkaran Uçan Ev, sizi klişeleşmiş dekorasyon ürünleri ve mobilyalardan kurtarmayı ve farkınızı ortaya çıkarmanızı amaçlamaktadır.Uçan Ev' in tüm ürünleri el emeği ile butik olarak üretilmektedir. Her insanın çok özel olduğunu düşünen Uçan Ev ekibi hemen hemen tüm ürünlerde renk, doku ve yapı olarak özelleştirme imkanı sunmaktadır. Bunları yaparken her eve girebilmek amacıyla fiyatlarını optimum düzeyde tutmaktadır.Amacımız tüm evleri havaya uçurmak!

    Hizmetler
    Mobilya Dekorasyon Aksesuar
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Merdivenköy Mah. Ortabahar Sok. Şebnem Apt. No: 10 Daire: 1 Kadıköy İstanbul
    34372 İstanbul
    Türkiye
    +90-5324610353 www.ucanev.com
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