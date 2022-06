Uçan Ev Home Concept

Uçan Ev, 2015 yılında kurulmuştur. Geri dönüşüm ve ham malzemeler kullanılarak tasarımlarını ortaya çıkaran Uçan Ev, sizi klişeleşmiş dekorasyon ürünleri ve mobilyalardan kurtarmayı ve farkınızı ortaya çıkarmanızı amaçlamaktadır.Uçan Ev' in tüm ürünleri el emeği ile butik olarak üretilmektedir. Her insanın çok özel olduğunu düşünen Uçan Ev ekibi hemen hemen tüm ürünlerde renk, doku ve yapı olarak özelleştirme imkanı sunmaktadır. Bunları yaparken her eve girebilmek amacıyla fiyatlarını optimum düzeyde tutmaktadır.Amacımız tüm evleri havaya uçurmak!