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Murat Aksoy
Medya & Bloggerlar Berlin
Genel Bakış 0Projeler (0) 168Yeni Fikirler (168)
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    • homify evsahiplerini dünyanın dört bir
    yanındaki yüz binlerce profesyonelle buluşturan bir ağ. Ev işleri ve inşaat konusunda sadece ilham ve ipucu değil, hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürecek, doğru profesyonelleri de burada bulabilirsiniz.

    Dergimizde her gün modern mimari eserleri, heyecan verici dönüşüm projeleri ve evinizi güzelleştirmek için sayısız yaşam fikrini sizlerle paylaşıyoruz. Özellikle beğendiğiniz resimler bir koleksiyon haline getirilip gerektiğinde bir uzmana da sunulabiliyor.

    İlhamdan planlamaya kadar, mekânınızı gerçek bir eve dönüştürmek için gereken her şeyi homify'da bulabilirsiniz!

    Hizmet alanları
    Berlin
    Adres
    10435 Berlin
    Almanya
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