Smaller Studio Communication Arts and Atelier

Sadelik, yalınlık, az ve yeterlilik... "Az; çoktur."dan ilham alan Smaller Studio; tasarımlarını, tipografik kelimeler, geometrik şekiller ve siyah beyazın gücü ile oluşturur. Smaller Studio, 2014 yılının ağustos ayında Teşvikiye’de, 90 metrekarelik bir alanda faaliyet gösteren bir grafik tasarım stüdyosu ve sanat galerisidir.
- Hizmetler
- Stüdyo bünyesinde web tasarımı
- markalama
- kullanıcı arayüzü
- üç boyutlu tasarım
- Fotoğraf
- video ve illustrasyon alanlarında hizmet vermektedir.
- Hizmet alanları
- grafik tasarım
- Fotoğraf
- web tasarımı
- ürün tasarımı
- tekstil
- Video
- istanbul
- Adres
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teşvikiye mahallesi deryadil sokak 71-A şişli istanbul
34357 Istanbul
Türkiye
+90-2122587722 www.smallerstudio.com