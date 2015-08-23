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Smaller Studio Communication Arts and Atelier
Tasarımcılar Istanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Smaller Studio, Smaller Studio Communication Arts and Atelier Smaller Studio Communication Arts and Atelier İç Dekorasyon
    Smaller Studio, Smaller Studio Communication Arts and Atelier Smaller Studio Communication Arts and Atelier İç Dekorasyon
    Smaller Studio, Smaller Studio Communication Arts and Atelier Smaller Studio Communication Arts and Atelier İç Dekorasyon
    +4
    Smaller Studio

    Sadelik, yalınlık, az ve yeterlilik... "Az; çoktur."dan ilham alan Smaller Studio; tasarımlarını, tipografik kelimeler, geometrik şekiller ve siyah beyazın gücü ile oluşturur. Smaller Studio, 2014 yılının ağustos ayında Teşvikiye’de, 90 metrekarelik bir alanda faaliyet gösteren bir grafik tasarım stüdyosu ve sanat galerisidir.

    Hizmetler
    • Stüdyo bünyesinde web tasarımı
    • markalama
    • kullanıcı arayüzü
    • üç boyutlu tasarım
    • Fotoğraf
    • video ve illustrasyon alanlarında hizmet vermektedir.
    Hizmet alanları
    • grafik tasarım
    • Fotoğraf
    • web tasarımı
    • ürün tasarımı
    • tekstil
    • Video
    • istanbul
    Adres
    teşvikiye mahallesi deryadil sokak 71-A şişli istanbul
    34357 Istanbul
    Türkiye
    +90-2122587722 www.smallerstudio.com
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