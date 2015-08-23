Smaller Studio Communication Arts and Atelier

Sadelik, yalınlık, az ve yeterlilik... "Az; çoktur."dan ilham alan Smaller Studio; tasarımlarını, tipografik kelimeler, geometrik şekiller ve siyah beyazın gücü ile oluşturur. Smaller Studio, 2014 yılının ağustos ayında Teşvikiye’de, 90 metrekarelik bir alanda faaliyet gösteren bir grafik tasarım stüdyosu ve sanat galerisidir.