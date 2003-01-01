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Gökhan BAYUR İç Mimarlık
İç Mimarlar KADIKÖY
Genel Bakış 15Projeler (15) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • Gökhan BAYUR, Gökhan BAYUR İç Mimarlık Gökhan BAYUR İç Mimarlık Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Bej
    Gökhan BAYUR, Gökhan BAYUR İç Mimarlık Gökhan BAYUR İç Mimarlık Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Kâğıt Bej
    Gökhan BAYUR
    Gökhan BAYUR, Gökhan BAYUR İç Mimarlık Gökhan BAYUR İç Mimarlık Villa Bej
    Gökhan BAYUR
    Emirgan Villa, Gökhan BAYUR İç Mimarlık Gökhan BAYUR İç Mimarlık Villa Ahşap Bej
    Emirgan Villa, Gökhan BAYUR İç Mimarlık Gökhan BAYUR İç Mimarlık Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Bej
    Emirgan Villa, Gökhan BAYUR İç Mimarlık Gökhan BAYUR İç Mimarlık Yemek OdasıMasalar Ahşap Bej
    +7
    Emirgan Villa
    VİLLA WOX, Gökhan BAYUR İç Mimarlık Gökhan BAYUR İç Mimarlık
    VİLLA WOX, Gökhan BAYUR İç Mimarlık Gökhan BAYUR İç Mimarlık Klasik Yatak Odası
    VİLLA WOX, Gökhan BAYUR İç Mimarlık Gökhan BAYUR İç Mimarlık Modern Oturma Odası
    +5
    VİLLA WOX
    VİLLA RASH, Gökhan BAYUR İç Mimarlık Gökhan BAYUR İç Mimarlık
    VİLLA RASH, Gökhan BAYUR İç Mimarlık Gökhan BAYUR İç Mimarlık Klasik Oturma Odası
    VİLLA RASH, Gökhan BAYUR İç Mimarlık Gökhan BAYUR İç Mimarlık Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
    +4
    VİLLA RASH
    GÖRSEL SANATLAR TASARIMI, Gökhan BAYUR İç Mimarlık Gökhan BAYUR İç Mimarlık
    GÖRSEL SANATLAR TASARIMI, Gökhan BAYUR İç Mimarlık Gökhan BAYUR İç Mimarlık
    GÖRSEL SANATLAR TASARIMI, Gökhan BAYUR İç Mimarlık Gökhan BAYUR İç Mimarlık
    +4
    GÖRSEL SANATLAR TASARIMI
    Hepsini göster: 15 proje

    İnsanların yaşamlarına,yaşadıkları ortamları güzelleştirerek mutluluk katmak,Yaşam standartlarının devinimine olanak sağlamak, Gökhan BAYUR’ un hem misyonu hem de ilham kaynağıdır. Etnik yaşamları modernize çizgilerle harmanlayıp,ortaya çıkardığımız özgün tasarımları kullanıcıların Alışkanlıklarını ve gereksinimlerini düşünerek gerçekleştiriyoruz. Günümüz teknolojisinin en son olanaklarını kullanarak yaşamınıza farklılık,zenginlik,görsel güzellik katacak,sanatsal değerler taşıyan,içerisinde olmanın size ve sevdiklerinize mutluluk, huzur vereceği yaşam alanları yapılandırıyoruz. Bilgimizi, tecrübemizi, dürüstlük, estetik ve hizmet anlayışımızla düşüncelerimizi gerçekleştirerek yaşamınızın bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.

    Hizmetler
    İç Mekan Tasarımı ve diğer tasarım unsurları
    Hizmet alanları
    • TÜRKİYE
    • İstanbul
    • Türkiye
    • KADIKÖY
    Adres
    Hasanpaşa Mh. Dericizade Sk.
    34734 KADIKÖY
    Türkiye
    +90-5323958632 www.instagram.com/gokhan_bayur
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