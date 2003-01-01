Gökhan BAYUR İç Mimarlık

İnsanların yaşamlarına,yaşadıkları ortamları güzelleştirerek mutluluk katmak,Yaşam standartlarının devinimine olanak sağlamak, Gökhan BAYUR’ un hem misyonu hem de ilham kaynağıdır. Etnik yaşamları modernize çizgilerle harmanlayıp,ortaya çıkardığımız özgün tasarımları kullanıcıların Alışkanlıklarını ve gereksinimlerini düşünerek gerçekleştiriyoruz. Günümüz teknolojisinin en son olanaklarını kullanarak yaşamınıza farklılık,zenginlik,görsel güzellik katacak,sanatsal değerler taşıyan,içerisinde olmanın size ve sevdiklerinize mutluluk, huzur vereceği yaşam alanları yapılandırıyoruz. Bilgimizi, tecrübemizi, dürüstlük, estetik ve hizmet anlayışımızla düşüncelerimizi gerçekleştirerek yaşamınızın bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.
- Hizmetler
- İç Mekan Tasarımı ve diğer tasarım unsurları
- Hizmet alanları
- TÜRKİYE
- İstanbul
- Türkiye
- KADIKÖY
- Adres
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Hasanpaşa Mh. Dericizade Sk.
34734 KADIKÖY
Türkiye
+90-5323958632 www.instagram.com/gokhan_bayur