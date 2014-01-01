Dekorelle.com.tr

Elle Tasarım Atölyesi' nin yeni heyecanı... 'DEKORELLE'





Elle Tasarım Atölyesi olarak bugüne kadar onikibin'den fazla bayan'ın yüzünü güldürmeyi başardık... Bugün'den sonra da ticari markamız 'Dekorelle' ile bu alışkanlığımızı devam ettireceğiz.

Biz bu süreç boyunca fark ettik ki bir firma için en zor olan konu; hizmet verdiği sektör de faaliyetlerine devam etmesinden çok kendisini en doğru şekilde, en uygun kitleye ifade edebilmesi...2014 yılından itibaren hizmet veren atölyemiz için de tanıtım yazısını yazmaya karar verdiğimizde, bunun gerçekten de düşündüğümüz ve başka kişilere anlattığımız kadar kolay bir iş olmadığını anladık.Biliyoruz ki, tanıtım yazıları belki de bir web sitesinde en son olarak okunan bölüm. Ancak her firmanın reklam ve tanıtım materyallerinin bir bölümünde mutlaka kendini anlatan bir bölümün olması şart. Ve tabi ki bu yazının son derece kısa ve verilen hizmetler konusunda net bilgiler içermesi gerekiyor.Dekorelle için kısaca; "Türkiye'de sanal ortamdaki,sanallıktan uzak ve sadece bayanlara özel bir e-ticaret sitesi" diyebiliriz.

Peki Dekorelle, diğer sektör firmalarından neden farklıdır?

Çünkü;Herşeyden önce;"İşimizi gerçekten severek yapıyoruz."Belki de başarımızın tek ve yegane sebebi de bu. Çünkü biliyoruz ki; ancak bir işi sevdiğiniz zaman o alanda kendinizi daha da geliştirmek ve daha başarılı olmak için çalışırsınız. Elle Tasarım ekibine dahil olan herkes de işini severek yapıyor ve cam boyama sektörün'de gelişebilmek için çaba harcıyor.

"İşimizde daha iyi olmak için sürekli araştırıyoruz." Atölye olarak işimizi daha da öteye götürebilmek için sürekli olarak araştırmalar yapıyoruz. Bu alanlarda yeni olan ne varsa takip etmeye çalışıyoruz.En yeni cihazları,materyalleri,tasarımları ve bunları müşterilerimiz için en iyi kullanılabilir şekilde uyarlamaya çalışıyoruz.

"Yüzümüzü her zaman dışarıya çeviriyoruz."Diğer firmalarından farklı olarak kendimize örnek aldığımız hemen hemen tüm tasarımcılar yurtdışındaki önemli projelere imza atmış kişiler yada ekipler. Bu kişilere ulaşarak sürekli olarak dışarıda işimizin nasıl yapıldığını daha iyi anlamaya çalışıyoruz.

"Bahane değil çözüm üretiyoruz."Yapmaya çalıştığımız işin tahmin edilenin üzerinde zor bir iş olduğunu çok iyi biliyoruz. Birçok bayan müşterimizin isteklerini gerçekleştirirken, çeşitli birçok sorunla karşılaşıyoruz. Ancak bu sorunların neden çözülemeyeceğine dair bahaneler aramaktansa, bu sorunların nasıl çözüleceği üzerine yoğunlaşıyoruz. Bu yüzden de, bu işleri yürütürken "bahaneler" değil "çözümler" üretiyoruz.

"Disiplinli ve programlı çalışıyoruz."Hizmet verdiğiniz sektör her ne olursa olsun, çalışma şartlarınız ne şekilde düzenlenirse düzenlensin; eğer o alanda başarılı olmak istiyorsanız mutlaka belli programlar çerçevesinde disiplinli bir şekilde çalışılması gerektiğine inanıyoruz. Üzerinde çalıştığımız her sipariş için iş akışını düzenliyor ve proje ve yapım ekibine dahil tüm çalışanlarımızın bu sürece sadık kalmasına özen gösteriyoruz.

Elbette Elle Tasarım Atölyesi'ni farklı kılan tüm özellikler bunlar değil. Bizi daha yakından tanıdığınız da neden "farklı" olduğumuzu çok daha iyi anlayabilirsiniz…

Elle Tasarım Atölyesi