Metal Tasarım

Dekorasyon ve hediyelik sektörüne getirdiğimiz yenilikler ile teknolojik üretim kapasitemiz sayesinde adını kısa sürede duyuran METAL TASARIM markamızla tasarımlarımızın özelliği, kalitesi ve ilke edindiğimiz müşteri memnuniyeti ile başarılı bir grafik çizmekteyiz.

Proje bazında demir işleme ve modellendirme konularındaki tecrübelerimizi kısa süre önce seri olarak başladığımız üretimlerimize aktarıp, nazar boncuğunun da kendine özgü havasıyla bambaşka bir ev dekorasyon ve aksesuar kreasyonu oluşturduk.

Üretim kapasitemiz ve tasarımdaki üstün yeteneğimiz sayesinde bu dönem içerisinde aynalar, panolar, nazarlıklar, saatler, metal aksesuarlar gibi ürün grupları adı altında yaklaşık bin ürün çeşidine ulaştık. Hızlı gelişen ve değişen bir sektörün içerisinde bulunduğumuzun farkında olduğumuz ve bu değişime ayak uydurmamız gerektiğini düşündüğümüz için fuar çalışmalarımız ve AR-GE’ miz bu farklılaşmaları yakından takip etmemiz ve özelliğimizi kaybetmememiz için önemli değerlerimizdir.

Bugün, METAL TASARIM DEKORASYON, işine duyduğu sevgi ve yaratıcılığının verdiği mutluluk ile en iyiye emin adımlarla ilerliyor.