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Lambacı Collection
Aydınlatmalar İstanbul
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    Lambacı Collection

    HAKKIMIZDA

    Aydınlatma sektöründeki faaliyetlerine 1980 yılında başlayan ‘’Lambacı Collection’’ İrenler Group kuruluşudur. Kendisine özgü çizgisi ve ürün yelpazesinin eşitliliğiyle,kaliteli ürün ve hizmet anlayışı,uzman ve tecrübeli kadrosuyla sektördeki yerini hızla büyükmektedir. Firmamız ürettiği ve ithal ettiği her ürünü çevre koşullarını dikkate alarak sizlere sunmaktadır. Tüketiciye sunulan tüm ürünler parça garantisi ile rahatlıkla değiştirme,ekleme ya da yenileme imkanı vermektedir. Bu anlayışla siz değerli müşterilerimize gelecektede en iyi hizmeti  vermeyi kutsal bir görev olarak kabul eden Lambacı  Collection uygulayıcı ile kullanıcı arasında daima bir köprü olmuştur. Firmamız sizlere yakın olabilmek için her geçen gün projelerini ve tasarımlarını geliştirmektedir. Firmamızın her türlü gelişmesine destek veren sizler sayesinde büyümektedir ve değerli müşterilerimize gelecekte de en iyi hizmeti sunmaya devam edecektir. Kalite, müşteri memnuniyeti, özel tasarım ve eşitlilik, teslimatta titizlik, ürünlerle ilgili çıkabilecek bütün sorunların çözülmesi, ana ilkelerimizdir.

    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    34560 İstanbul
    Türkiye
    www.lambacicollection.com
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