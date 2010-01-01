Ledolet Elek.Elekt.Ltd.Şti.'nin üretmiş olduğu ampuller, LED teknolojisi ile sürdürülebilir aydınlatmanın ilklerindendir. 2010 yılında faaliyetine başlayan şirket, 2010 yılında kendi markası olan LEDOLET'i tescil ettirmiş, çeşitli projeleri gerçekleştirmiştir.

Gerçek anlamda akkor ampulün ve de civalı ampullere yeterli bir alternatifi olabilecek ilk LEDOLET ampulü de 2010 Türkiye'de piyasaya sürmüştür. Ledolet aynı zamanda Ledli, Fotoselli, Rezistanslı Buğu Tutmaz Dekoratif Aynaların da End.Tasarım Tescil ve patentlerine sahip olarak inşaat sektöründe üretim yapan büyük üreticilere de üretim yapmaktadırlar. Müşterilerinin beklentisine ve kullanıcıların ihtiyaçlarının en doğru şekilde algılanması, uygulanması ve sonunda müşteri memnuniyetinin sağlanmasını en önemli unsur olarak benimsemiştir. Markalaşma yolun da çizgisini kaybetmemiş sektörünün doğasından kaynaklanan kompleks ürün yapısını en iyi düzeylere taşımak için yurt içi ve yurt dışı çeşitli kuruluşlarla ARGE çalışmalarını önem vererek ,üretim ve pazarlama stratejilerini ve politikalarını da bu doğrultuda yön vererek Ledolet olarak faaliyetlerine devam etmiştir.Iso9001,Patent,CE Belgesi,Endüstriyel Tasarım Belgesi gibi çeşitli belgelerini Ledolet firması bünyesinde toplamayı başarmıştır. Sektörün uzun vadeli olduğunu bilerek hareket eden Ledolet bunun sonucunda 2010 yılında Türkiye'de Led Ampul üretim ve satış faaliyetine ağırlık vermiştir. Tüm LED Aydınlatma ürünlerinin üretimi ve satışı bir Üretim Merkezi ve Showroom aracılığı ile gerçekleştirilmekte ve bayii ağı ve toptan dağıtım kanallarını oluşturmaya devam etmektedir. Şirketimizin temel değerlerine göz atarsak, Ledolet Aydınlatma; Mutlu müşteri kitlesini oluşturmasını hedefliyerek, müşterisiyle birlikte hareket ederek müşteri memnuniyet odaklı çözümler üreterek bugün ki yapısını gelmiştir. Ledolet LED Aydınlatma prensiplerine bağlıdır. Bunlar; doğru firma, doğru tasarım, doğru ve kaliteli üründür. Ayrıca; aydınlatma ve elektronik mühendisliği alanlarında da eğitimli ve deneyimli iç kadrosuyla öncü firma olma özelliğini devam etmektedir. Üretici firma olma özelliğimizle öncelikle ulusal ekonomimize ve de uluslar arası ekonomilere birçok alanda katkı sağlar. Led ampul de üretilen parçaların tamamına yakın bir oranını Türkiye'de üreten parçaların oranını maksimum düzeye getirmeyi başarmış olan LEDOLET Türkiye ve Dünyada bir üretim ve lojistik merkezi olmayı hedefler. Sosyal sorumluluk ilkesini benimseyerek. Led aydınlatma şekli,düşük ısı değerleri , yüksek Lümen değerleri,yüksek tasarruf yeteneği sayesinde Enerji verimliliğine çok büyük oranda katkı sağlar . Birçok ülke bu nedenlerle normal klasik aydınlatma teknolojilerinden vazgeçerek Led aydınlatma teknolojilerini kullanımaya başlamıştır. Ledolet Led Ampulleri Çevreci ürünler olması nedeniyle de insan sağlığına ve doğaya hizmet eder. Ledolet Led aydınlatmalı lambalar ,tasarruflu ampullerin yol açtığı depresyon,baş ağrısı,cilt ve göz hastalıkları sorunlarını ortadan kaldıran tek çözümdür. Biz de bu ilkelerin bir parçası olmaktan insanımıza ,doğaya,ülkemize hizmet ediyor olmaktan gurur duyuyoruz. saygılar Ledolet