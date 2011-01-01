현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Kulak Ceramic
Sanatçı & Zanaatkârlar İstanbul
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Urunler, Kulak Ceramic Kulak Ceramic MutfakYemek Takımı & Bardaklar
    Urunler, Kulak Ceramic Kulak Ceramic MutfakYemek Takımı & Bardaklar
    Urunler, Kulak Ceramic Kulak Ceramic MutfakYemek Takımı & Bardaklar
    +2
    Urunler
    Ürünler, Kulak Ceramic Kulak Ceramic MutfakYemek Takımı & Bardaklar
    Ürünler, Kulak Ceramic Kulak Ceramic MutfakYemek Takımı & Bardaklar
    Ürünler, Kulak Ceramic Kulak Ceramic MutfakYemek Takımı & Bardaklar
    +2
    Ürünler
    Urunler, Kulak Ceramic Kulak Ceramic Ticari alanlar
    Urunler, Kulak Ceramic Kulak Ceramic Ticari alanlar
    Urunler, Kulak Ceramic Kulak Ceramic Ticari alanlar
    +20
    Urunler

    MSÜ Guzel Sanatlar Fakultesi Seramik Bölümü mezunuyum.

    Okul sonrası ceşitli yapım sirketlerinde cast ve kostüm yapımında çalıstıktan sonra 2011'de  hayalim olan en sonunda olucağına hep inandığım Balat'da Kulak Atölye'yi kurmuş bulunuyoruz, günlük rutin hayatı renklendirecek ,ortama farklılık katacak tasarımlar yapma çabasındayız.     MSÜ Guzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü mezunuyum.Uzun yıllar yurtdışında bulundum.Bu yıllar boyunca İngiltere ve Dubai'de çesitli seramik sanatcılarıyla çalışarak torna ile sekillendirmeyi öğrendim 18 yıl aradan sonra Türkiye'ye dönüp atölye açma hayalimi Balat'ta gercekleştirdim.

    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    34080 İstanbul
    Türkiye
    +90-2125313748 www.kulakceramic.com
      Add SEO element