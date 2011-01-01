Kulak Ceramic

MSÜ Guzel Sanatlar Fakultesi Seramik Bölümü mezunuyum.
Okul sonrası ceşitli yapım sirketlerinde cast ve kostüm yapımında çalıstıktan sonra 2011'de hayalim olan en sonunda olucağına hep inandığım Balat'da Kulak Atölye'yi kurmuş bulunuyoruz, günlük rutin hayatı renklendirecek ,ortama farklılık katacak tasarımlar yapma çabasındayız. MSÜ Guzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü mezunuyum.Uzun yıllar yurtdışında bulundum.Bu yıllar boyunca İngiltere ve Dubai'de çesitli seramik sanatcılarıyla çalışarak torna ile sekillendirmeyi öğrendim 18 yıl aradan sonra Türkiye'ye dönüp atölye açma hayalimi Balat'ta gercekleştirdim.
- Hizmet alanları
- istanbul
- Adres
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34080 İstanbul
Türkiye
+90-2125313748 www.kulakceramic.com