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SEKA ELEKTRİK İNŞ.TAAH.PAZ.LTD.ŞTİ
Aydınlatmalar İstanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (9)
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Projeler

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  • Premium'a geç
    • Ray Spot Armatürleri Aydınlama Sistemleri, SEKA ELEKTRİK İNŞ.TAAH.PAZ.LTD.ŞTİ SEKA ELEKTRİK İNŞ.TAAH.PAZ.LTD.ŞTİ Ticari alanlar
    Ray Spot Armatürleri Aydınlama Sistemleri, SEKA ELEKTRİK İNŞ.TAAH.PAZ.LTD.ŞTİ SEKA ELEKTRİK İNŞ.TAAH.PAZ.LTD.ŞTİ Ticari alanlar
    Ray Spot Armatürleri Aydınlama Sistemleri, SEKA ELEKTRİK İNŞ.TAAH.PAZ.LTD.ŞTİ SEKA ELEKTRİK İNŞ.TAAH.PAZ.LTD.ŞTİ Ticari alanlar
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    Ray Spot Armatürleri Aydınlama Sistemleri

    Seka Elektrik 2007 yılında sektörde genç yaşta edinilmiş tecrübelere sahip ortakları tarafından aydınlatma sektörünün merkezi konumunda olan Karaköy semtinde kurulmuştur. Sektördeki açıkları ve ihtiyaçları iyi gözlemleyerek kalite ve koşulsuz müşteri memnuniyetini kendine ilke edinerek mevcut fiziksel mağazamızın yanısıra 2009 yılında kurmuş olduğumuz online satış sitemiz  www.aydinlatmamalzemeleri.com  ile hizmetlerimize devam etmekteyiz.

    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    EMEKYEMEZ MAHALLESİ YANIKKAPI SOKAK NO:12/C KARAKÖY
    34420 İstanbul
    Türkiye
    +02122505075 www.aydinlatmamalzemeleri.com

    Değerlendirmeler

    Hasan Kavrayıcı
    Gereken ürünleri rahatça alabilirsiniz
    yaklaşık 2 ay önce
    resat duman
    Tertemiz esnaflar fiyatlari uygun herkese her keseye gore malzeme var
    6 ay önce
    Aykut Divli
    Yillardir calistigim durust insanlar.
    10 ay önce
    Tüm 9 değerlendirmelerini göster
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