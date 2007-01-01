SEKA ELEKTRİK İNŞ.TAAH.PAZ.LTD.ŞTİ

Seka Elektrik 2007 yılında sektörde genç yaşta edinilmiş tecrübelere sahip ortakları tarafından aydınlatma sektörünün merkezi konumunda olan Karaköy semtinde kurulmuştur. Sektördeki açıkları ve ihtiyaçları iyi gözlemleyerek kalite ve koşulsuz müşteri memnuniyetini kendine ilke edinerek mevcut fiziksel mağazamızın yanısıra 2009 yılında kurmuş olduğumuz online satış sitemiz www.aydinlatmamalzemeleri.com ile hizmetlerimize devam etmekteyiz.
- Hizmet alanları
- istanbul
- Adres
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EMEKYEMEZ MAHALLESİ YANIKKAPI SOKAK NO:12/C KARAKÖY
34420 İstanbul
Türkiye
+02122505075 www.aydinlatmamalzemeleri.com